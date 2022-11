Xornada de limpeza do monte veciñal do Viso, en Redondela, este sábado 5

A comunidade de montes do Viso, en Redondela, detectou diversos puntos de verquido ilegal nos seus terreos, polo que decidiu organizar unha xornada aberta para a retirada de verteduras e lixo no monte veciñal en man común. O punto de encontro das persoas que queiran participar será o Cruceiro de Baltar a partir das 10:00 h da mañá deste sábado 5 de novembro. Aconséllase levar guantes de traballo e capacho, quen teña.

Nas últimas semanas, a comunidade de montes detectou un repunte dos verquidos, con ata tres novos puntos localizados en menos dun mes. Por iso, a comunidade decidiuse a convocar unha xornada de limpeza aberta, que sirva tamén como actividade de concienciación. Ao longo do ano, o monte veciñal do Viso celebra outras xornadas de participación, como a Día da Árbore, no que se adoitan facer plantacións de frondosas caducifolias no monte veciñal.

Para a actuación deste sábado 5 de novembro, de retirada de lixo e escombros, a comunidade de montes contará tamén coa colaboración do Concello de Redondela, que instalará un contedor na zona do Baltar e encargarse da posterior retirada do lixo recollido para proceder ao seu procesamento regulamentado.

En canto ós verquidos detectados, a directiva da comunidade de montes sinala que “desgraciadamente aínda perduran os malos costumes de considerar os montes como vertedeiros e cargar un carro de escombros e lixo para depositalos en calquera lugar”. Desde o monte veciñal lembran que este lixo pódese depositar en puntos limpos e contedores, “mesmo os electrodomésticos, mobles e voluminosos poden ser recollidos no noso concello por Urbaser só realizando unha chamada e concertando data de recollida. Polo tanto, resultan inexplicables estas actitudes incívicas”, lamentan.

Ante esta situación os comuneiros demandan da policía autonómica, os axentes ambientais e do Seprona unha maior presenza e control dos montes, sobre todo daqueles máis periurbanos e que son máis propensos a sufrir estes ataques. Dende a xunta directiva, mesmo se está avaliando a posibilidade legal de instalación de cámaras camufladas nos terreos comunais para poder identificar aos delincuentes que realicen estas actividades incívicas.