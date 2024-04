A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común “O Raño” ofrecerá unhas “Xornadas sobre a convivencia co lobo no monte veciñal”. As xornadas impartiranse en Altos de Veris, no Concello de Irixoa, que tamén participa na organización dos encontros xunto con Granxas de Lousada.

A formación estará dividida en catro xornadas repartidas entre os días 26 e 27 de abril e os días 3 e 4 de maio.

A continuación o programa das xornadas: