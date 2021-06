Xenética Fontao producirá en exclusiva seme sexado en España

Producir seme sexado en España será posible e farase en exclusiva nas instalacións de Xenética Fontao SA a partir do ano 2022, o que supón asegurar a capacidade de produción propia de seme sexado para o sector bovino. Anteriormente, Xenética Fontao (XF) enviaba aos seus touros ao Reino Unido, onde se producían as doses e, aínda que a relación co Reino Unido mantense aberta, a partir do próximo mes de febreiro as doses produciranse en Galicia.

Ao efectuarse o proceso nas instalacións de Xenética Fontao, poderase dispor de seme sexado de todos os touros da sociedade e, por tanto, dunha maior diversidade xenética. A maiores, será posible obter dose sexadas tamén para machos.

Acordo

O proxecto foi posto en marcha fai seis meses polo Consello de Administración da sociedade pública Xenética Fontao SA, no que se integran a representación de Acruga e Fefriga. A iniciativa ponse en marcha ao considerarse polo sector produtivo como de alto interese estratéxico para o seu futuro.

Iniciouse así o proceso de negociación entre os equipos de Xenética Fontao e a multinacional norteamericana Sexing Technologies, propietaria das patentes desta tecnoloxía exclusiva e tecnicamente específica, e, finalmente, o proceso finalizouse esta semana coa firma do contrato entre as partes.

Xenética Fontao ten aínda que abordar as adaptacións e instalacións técnicas necesarias para o funcionamento do Laboratorio de Sexado, que espera ter finalizadas para finais do mes de outubro.

Os equipos para o sexado, de alto valor económico, desprazaranse a Fontao en dous períodos anuais para a produción dun mínimo de 30.000 dose de seme sexado ao ano e espérase iniciar a produción a principios de febreiro de 2022.

Vantaxes

O seme sexado está a converterse nun produto estratéxico para o sector lácteo, xa que cada vez é máis utilizado na inseminación artificial por razóns de custos de produción, pois nas doses sexadas para a inseminación artificial un 90 % dos espermatozoides seleccionados levan os cromosomas XX, que permiten garantir cunha alta probabilidade a reposición das xeracións seguintes con novillas de alta xenética. Normalmente, en condicións naturais, nacen un 51 % de femias (XX) e un 49 % de machos (XY).

Dispor desta capacidade a nivel local é de singular importancia para o sector. Ademais, o proxecto está aberto á cooperación cos outros centros de inseminación españois e estranxeiros.