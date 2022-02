Unha delegación galega coñece iniciativas agroalimenterias contra o cambio climático en Romanía

Técnicos galegos da Consellería, a Agacal e a EFA Fonteboa visitan o país dos Cárpatos dentro do proxecto CliCK on T, unha alianza estratéxica europea para o intercambio de boas prácticas ambientais

Unha delegación de técnicos galegos, formada por Constante Lorenzo, enxeñeiro agrónomo e profesor no Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa de Coristanco; Marcos Barreiro, xefe do Servizo de Análise e Informes da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias da Consellería do Medio Rural; e Ramón Lamelo, da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), visitaron recentemente Romanía para participar no proxecto europeo CliCK on T, unha iniciativa de intercambio de experiencias sobre boas prácticas para a reducción do cambio climático e a concienciación social neste eido.

Galicia aporta, dentro desta iniciativa multidisciplinar, a parte relativa á produción de alimentos. Falamos con eles sobre as súas impresións da viaxe, na que coñeceron distintos proxectos ecosostibles postos en marcha no país dos Cárpatos, sobre a súa participación no proxecto e sobre as medidas que desde a Xunta de Galicia se están a poñer en marcha para reducir a pegada ambiental das explotacións agrogandeiras galegas.

“A min o que me permitiu o proxecto Click on T foi conectar coas preocupacións sobre o cambio climático que hai noutras zonas de Europa e relacionalo co meu traballo, de forma que eu podo trasladar esas preocupacións ao meu ámbito laboral, que no meu caso é o da agricultura e máis concretamente o da produción ecolóxica. É dicir, trasladar aos operadores ecolóxicos como eles poden ser uns axentes para loitar contra o cambio climático mediante as súas prácticas e que iso lles sirva tamén para conectar co consumidor”, explica Ramón Lamelo.

É necesario que o productor ecolóxico teña unhas boas prácticas sostibles e que o consumidor o valore

“O proxecto que me pareceu máis interesante dos que coñecimos alá foi un proxecto vinculado á reciclaxe de ordenadores e de material téxtil de desfeito procedente de feiras, non polo feito de reciclar ordenadores senón pola dimensión que acadou, cun gran impacto social”, conta.

“Gustoume tamén a visita a unha iniciativa arredor dunha passivhaus, unha casa climaticamente neutra construida para loitar contra o quecemento global, mediante a cal lograron construír toda unha serie de accións de sensibilización social nun proxecto vencellado a unha baixa pegada de carbono”, engade.

Fomento da agricultura ecolóxica a través da PAC

“Toda a Política Agraria Común para o novo periodo 2023-2027 está vencellada a estes obxectivos de mitigación do cambio climático”, asegura Ramón Lamelo, que anima aos produtores galegos a aproveitar esta oportunidade. “Creo que é fundamental como os agricultores e gandeiros poden darlle valor aos seus produtos neste eido. Todos os gandeiros e moitos agricultores fan prácticas ambientais beneficiosas que mitigan o quecemento global, pero moitas veces non son conscientes diso. Eu poñería o exemplo dos apicultores. Un produtor de mel que non move as colmeas, como se fai tradicionalmente en Galicia, é moito máis sostible que un que fai trashumancia. E poderiamos escoller moitísimos outros exemplos e o que hai é que ver na explotación que cousas estás facendo ben e poñelas en valor tentando transformalas nun maior beneficio económico”, defende.

A produción de produtos tradicionais con distintivos de calidade leva aparellado normalmente o consumo de baixos imputs externos alleos á explotación

“No meu departamento traballamos na promoción dos produtos ecolóxicos galegos con distintivo de calidade. Moitos destes produtos están vencellados a unha área xeográfica concreta e todo o que sexa consumo local é un consumo de baixo impacto de carbono, ademais de que a produción de produtos tradicionais leva aparellado normalmente o consumo de baixos imputs externos alleos á explotación”, indica.