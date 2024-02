Terceira edición do programa ‘En Madeira, outra forma de construír’

FSC España reunirá o próximo 16 de febreiro a representantes institucionais, sectoriais e profesionais nun acto público centrado na cadea de valor forestal, a industria e a arquitectura en madeira. A xornada terá lugar na Sala Domingo Jiménez Beltrán, na Praza San Juan de la Cruz de Madrid.

Esta xornada ‘Have a Wood Day’ de FSC España servirá como presentación da tercera edición de “En Madeira, outra forma de construír. O material constructivo sostible do século XXI”, publicación financiada polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico. Para asistir é necesario facer a inscrición.

Programa de la jornada

9:15 Benvida e presentación

Interveñen:

María Jesús Rodríguez de Sancho, directora xeral de Biodiversidade, Bosques e Desertificación do MITECO.

María Teresa Verdú, directora xeral de Axenda Urbana e Arquitectura do Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana.

Dolores Huerta, DG do GBC España.

Roberto Rubio, director de operacións da fundación Cesefor e presidente de FSC España

Gonzalo Anguita, director executivo de FSC en España.

9:45 Mesa redonda de políticas forestais e suministro de madeira para usos constructivos

Interveñen: Susana Jara, directora xeral de Medio Natural e Biodiversidade do gobierno de Castela A Mancha; José Luis Chan, director xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Xunta de Galicia; José Ángel Arranz, director xeral de Patrimonio Natural e Política Forestal da Xunta de Castela y León; e Juan Ramón Pérez Valenzuela, director general de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía.

Moderadora: Elsa Enríquez, subdirectora xeral de Política Forestal e Loita contra a Desertificación do MITECO.

11:00 Coffee break

11:30 Mesa redonda de Arquitectura en madeira, e experiencias constructivas

Interveñen: Daniel Ibáñez, CEO en IAAC -“Terrazas para a vida”-; Sandra Llorente, directora xeral en Lignum Tech -“El Cañaveral”-; e Guillermo Sevillano, CEO de Suma Arquitectura -“Biblioteca Gabriel García Márquez”-.

Moderadora: Irene Jimeno, arquitecta y fundadora de Toca Madera·Sounds Wood.

12:45 Mesa redonda de empresas da madeira e construción

Interveñen: Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de VÍA ÁGORA; Jacobo Aboal, director xeral de XERA, Axencia Galega da Industria Forestal; Jacinto Seguí, director de consultoría técnica de FINSA; e José María Quirós, delegado de Industrialización de AEDAS HOMES.

Moderadora: Genoveva Canals, coordinadora de Unemadera.

14:00 Presentación de MADERAULA

Con Edgar Lafuente, xefe de área de industria e construción con madeira en CESEFOR.

14:15 Clausura e viño español