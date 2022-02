Reparto dos 6,1 millóns de axudas da Xunta para a boa gobernanza dos montes veciñais

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a resolución das axudas da Consellería do Medio Rural para o impulso da boa gobernanza nas comunidades de montes veciñais en man común, relativas á convocatoria de 2021. Así, un total de 1.056 comunidades víronse beneficiadas destas achegas por un importe de máis de 6,1 millóns de euros. Cómpre sinalar que son obxecto de axudas un total de 1.870 expedientes, xa que cada comunidade beneficiaria pode ser subscritora de máis dun expediente.

A través desta liña de achegas subvenciónanse catro tipos de actuacións. En primeiro lugar, as referidas ao apoio técnico profesionalizado para a xestión forestal, con subvencións á xestión administrativa e técnica para o desenvolvemento dos instrumentos de ordenación ou xestión forestal aprobados. Tamén se contempla sufragar a certificación forestal do monte ou o seguimento das actuacións relacionadas, como a obtención de permisos administrativos, redacción de proxectos, memorias ou informes, tramitación de axudas públicas ou direccións de obra.

En segundo termo, prevense achegas para esbozos, que se concretarán, por exemplo, na revisión daqueles que recollen os límites dos montes veciñais, xa que unha boa parte deles presentan inexactitudes ou erros cartográficos. A terceira liña de axudas refírese aos deslindamentos parciais entre as comunidades de montes, para poder delimitar legalmente e dun xeito consensuado os límites entre as distintas propiedades. A cuarta actuación que se subvenciona ten que ver cos deslindamentos parciais entre as comunidades e terreos de particulares, coa mesma finalidade que a anterior.

Estas axudas están bianualizadas e practicamente a totalidade da contía concedida (sobre o 90%) correspóndese ao primeiro semestre do ano 2022. Unha vez aprobada a modificación do financiamento das axudas da convocatoria, as actuacións número 1 (apoio técnico) e número 2 (esbozos), están financiadas polo Plan de recuperación, transformación e resiliencia de España financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, o cal constitúe unha novidade no ámbito forestal de Galicia e do conxunto de España.

Tal e como se contemplaba na orde orixinal, as actuacións número 3 (deslindamentos parciais entre as comunidades) e número 4 (deslindamentos parciais entre as comunidades de montes veciñais en man común e terreos de particulares) están cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, cunha achega do Feader do 75 %, do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación do Goberno de España do 7,5 % e da Xunta de Galicia do 17,5 %.

