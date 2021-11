Publicada a lista de beneficiarios das axudas de prevención de incendios

Medio Rural vén de facer pública a lista de beneficiarios das axudas para a prevención de incendios en Galicia. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a resolución da Consellería das subvencións para a prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes en montes veciñais en man común e en sociedades de fomento forestal. A través desta orde, a Consellería achegará preto de 4 millóns de euros a un total de 409 beneficiarios, entre os que hai titulares de montes veciñais en man común, agrupacións e mancomunidades, e sociedades de fomento forestal (Sofor).

Se se analizan os datos xenéricos por provincias, na da Coruña hai un total de 34 beneficiarios con case 300.000 euros en axudas, na de Lugo os beneficiarios son 87 cunha contía de case 800.000 euros, en Ourense son 169 as solicitudes aprobadas por un valor de case 1,9 millóns de euros e, finalmente, Pontevedra con 119 beneficiarios por unha axuda total de algo máis dun millón de euros.

Cómpre sinalar que nesta orde de axudas establecéronse dúas liñas de subvencións: unha para o control selectivo de combustible e outra para a construción de puntos de auga. A primeira liña engloba todas aquelas accións encamiñadas a eliminar ou reducir os riscos que poden ser causa da ocorrencia de incendios forestais e da súa propagación. Así, as actuacións subvencionables consisten no control selectivo do combustible en áreas de devesas, faixas auxiliares de pista, faixas cortalumes existentes, así como na roza de penetración, rareo e eliminación de restos das entrefaixas de masas forestais. Todo coa finalidade de reducir a carga de combustible presente no monte e crear zonas con descontinuidade horizontal e vertical, contribuíndo así á anticipación aos lumes.

En total, nesta liña hai 356 beneficiarios que recibirán 3,3 millóns de euros. No caso da construción de puntos de auga, hai 53 expedientes aprobados aos que corresponde unha axuda de case 680.000 euros.

Podes consultar a lista de beneficiarios na seguinte ligazón:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211110/AnuncioG0426-251021-0004_gl.html