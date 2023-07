Programa do encontro ‘Piñeiros 23’, que se posiciona como escaparate da innovación na cadea da madeira

Construción en madeira, mellora xenética do piñeiro radiata e aplicacións no marco da bioeconomía centran as ponencias do evento, que se celebrará o 10 de outubro en Santiago

Data inicio: 10/10/2023

Data fin: 10/10/2023

Lugar: Edificio Fontán, Santiago de Compostela, España

‘Piñeiros 23’ situará un ano máis a Galicia como escaparate internacional da innovación na cadea forestal – madeira de coníferas. A Fundación Arume, organizadora do evento, presenta o programa da terceira edición, que conta con tres bloques principais: edificios de baixo impacto con coníferas do sur de Europa; innovación e cooperación na mellora xenética do piñeiro radiata, e bioeconomía e madeira no espazo rural (moble, viño, arte e turismo).

O evento, que se celebrará o 10 de outubro na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, contará tamén cunha conferencia de apertura a cargo do recoñecido arquitecto David Chipperfield, fundador e presidente da Fundación RIA.

É de destacar ademais que a edición 2023 de Piñeiros, a terceira, daralle especial protagonismo a Euskadi, un dos territorios do arco atlántico europeo que é referente no manexo silvícola e no aproveitamento industrial do piñeiro radiata.

Coa inclusión de Euskadi no programa, séguese a liña iniciada o pasado ano, cando fora o sector forestal e da madeira de Portugal o convidado especial de Piñeiros, con investigadores, empresas e outras entidades do país veciño participando nas distintas mesas do programa.

Detallamos o programa completo a continuación.

PROGRAMA PIÑEIROS 23

Data: 10 de outubro de 2023.

Hora: de 09:00h a 17:00h

Ubicación: Edificio Fontán (Cidade da Cultura – Santiago de Compostela).

08:45h – Recepción e acreditación de asistentes.

09:30h – Apertura.

• José Carballo, presidente da Fundación Arume.

• Federico Saiz, presidente de Baskegur.

• Representante institucional da Xunta de Galicia.

10:00h – Conferencia. David Chipperfield, presidente da Fundación RIA. Máis que unha economía.

10:30h – Edificios de baixo impacto con coníferas do sur de Europa.

• Moderadora: Lara Méndez, alcaldesa do concello de Lugo.

• Daniel Ibáñez, director do Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Edificio Terrazas para la vida de Barcelona.

• Beñat Aranburu, arquitecto en Asmatu S.L. Nova Sede de NaturKlima en San Sebastián.

• Marta Benedicto, socia fundadora de Cierto Estudio. Illa Glòries, Barcelona.

• Alex de Rijke, socio fundador do estudio dRMM. Proxecto Wellness Hotel en Nazaré (Portugal).

12:00h – Pausa café.

12:30h – Innovación e cooperación en mellora xenética de Pinus radiata.

• Moderador: Ricardo Alía, profesor de investigación do Instituto de Ciencias Forestais (ICIFOR-INIA-CSIC).

• Juan Majada, director do Centro Tecnolóxico Forestal e da Madeira de Asturias (CETEMAS).

• Francisco Lario, responsable de investigación de TRAGSA-Maceda.

• Paloma Moncaleán, investigadora do Instituto Vasco de Investigación e Desenvolvemento Agrario (NEIKER).

13:45h – Pausa para refrixerio.

15:15h – Bioeconomía e madeira nun espazo rural resiliente: moble, viño, arte e turismo.

• Moderadora: Genoveva Canals, coordinadora de UNEmadera.

• Enrique Arrillaga, fundador de Muebles LUFE.

• Florence De Kimpe, directora de marketing de Lafite Rothschild.

• Frank Buschmann, artista do moble.

• Jorge Martínez, CEO e fundador de Suites Nature.

• Mercedes Rois, directora da Área de Innovación Forestal da Axencia Galega da Industria Forestal. Bosques resilientes para a sociedade. Proxecto RESONATE.

17:00 – Acto de clausura. Representante institucional da Xunta de Galicia.