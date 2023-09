Curso de xestión integral de piñeiros en Monforte

A firma Foresín realizará desde o 30 de outubro até o 11 de novembro un curso sobre o manexo do piñeiro en Monforte. A acción formativa levará por nome “Xestión Integral de Piñeiros: madeira, resina, cogomelos e gando”. O obxectivo deste curso é formar ás persoas asistentes no aproveitamento integral do bosque de piñeiro en todos os seus aspectos.

Durante a realización do curso de impartirán conceptos sobre o aproveitamento resineiro como medio para a xestión integral das masas de piñeiro, para que o alumnado adquira os coñecementos precisos para obter madeira de pino de calidade, resina, cogomelos e se considere o gando como medio alternativo para o control do sotobosque.

O curso realizarase no CEFA de Monforte de Lemos, terá unha duración de 40 horas e as datas van do 30 e 31 de outubro a 2,3,6,7,8, 10 e 11 de novembro. A actividade está financiada pola Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal).

Para máis información:

juan.antonio.ortega.martinez@xunta.gal

886 159 475

Inscripcións

https://foagro.xunta.gal/foagro/inscripcion/publica/accionsFormativas