O prezo do leite segue escalando a niveis récord na Unión Europea: Media de 0,48 euros en xuño

O prezo do leite segue subindo e marcando niveis récord no que vai de 2022. Así, e segundo acaba de publicar o Observatorio do Sector Lácteo da Unión Europea, en xuño a media que se lle pagou aos produtores é dunha estimación de 0,4852 euros o litro, o que supón un 1,9% máis respecto a maio e arredor dun 34% máis con respecto ao mesmo mes de 2021.

Para España a estimación que fai a Comisión Europea é que en xuño os prezos mantivéronse sen cambios, cunha media de 0,4184 euros o litro. En Francia os prezos en xuño quedaron nunha media de 0,4508 euros para os produtores; en Alemaña en 0,5010, en Holanda en 0,5352 e en Irlanda os gandeiros cobrarían de media o leite o pasado mes a 0,5406 euros o litro.

Polo que respecta a xullo, os primeiros datos apuntan a que a tendencia alcista dos prezos do leite en orixe continuará. Así, en Italia o leite spot en cisternas estase pagando este mes a 0,60 euros o litro, o prezo máis alto dende que hai rexistros.

Xullo comeza con subidas nos derivados lácteos

Polo que respecta aos prezos dos derivados lácteos, xullo comezou con cotizacións á alza na Unión Europea. Así, a manteiga pagouse de media a 7,27 euros o kilo, un 0,6% máis que a última semana de xuño e un 81% máis que hai un ano; o leite en po enteiro quedou en 5,24 euros o kilo, un 3,2% máis respecto á semana precedente e un 63% máis que hai un ano e, pola contra, o leite en po desnatado baixou un 0,5%, quedando nos 3,99 euros o kilo, aínda que cunha revalorización interanual do 56%.

En canto aos queixos, a suba foi xeralizada, dende o 0,9% do Edam (5,11 euros o kilo e unha suba interanual do 56%), ao 0,4% do Gouda (4,84 euros/kg e suba interanual do 48%), mentres que o Emmental encareceuse un 1,2% na primeira semana de xullo e cotízase a 5,83 euros/kg, un 31% máis que hai un ano.