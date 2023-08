O Ministerio de Agricultura convoca axudas por 37,5 millóns de euros para proxectos de innovación suprautonómicos

O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), abriu a convocatoria, de forma anticipada para 2023, de axudas para a preparación e execución de proxectos de innovación de interese xeral por grupos operativos supraautonómicos da Asociación Europea para a Innovación en materia de produtividade e sustentabilidade agrícolas (AEI-Agri). A convocatoria ten un orzamento de 37,5 millóns de euros.

A resolución de convocatoria publicouse o pasado venres no Boletín Oficial do Estado (BOE) Estas axudas inscríbense no marco do Plan Estratéxico da Política Agraria Común (PEPAC) de España e están financiadas nun 80 % polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) e nun 20 % con cargo ao orzamento do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA). Esta liña de financiamento conta cunha dotación de 75 millóns de euros no período de aplicación da nova PAC 2023-2027).

Poderán solicitar estas axudas as agrupacións, cun máximo de 8 integrantes, de persoas físicas ou xurídicas que incorporen a un actor do sector agroalimentario e forestal e sumen outro tipo de entidades (do sector investigador ou do coñecemento, organizacións non gobernamentais, grupos de acción local, organizacións da sociedade civil). Deberán presentar un proxecto innovador con execución en varias comunidades autónomas conforme ás súas necesidades básicas e estratéxicas para abordar calquera dos obxectivos específicos da PAC.

O límite máximo de axuda por agrupación beneficiaria será de 600.000 euros, e os proxectos poderanse executar até o 1 de maio do ano 2027. Os investimentos non produtivos terán unha intensidade de axuda do 100 % e os grupos operativos poderán solicitar un anticipo de até o 50 % da subvención, previa constitución de aval ou garantía. A intensidade de axuda para os investimentos produtivos será do 65 %.

As agrupacións que resulten beneficiarias pasarán a denominarse grupo operativo supraautonómico.

Con esta liña de financiamento da innovación, o ministerio pretende crear valor engadido a través dunha relación máis estreita entre a investigación e as prácticas agrícolas e forestais. Así mesmo foméntase un maior uso do coñecemento dispoñible, así como unha aplicación práctica máis rápida de solucións innovadoras.

As solicitudes das axudas poderanse presentar até as 14.00 horas de o 28 de setembro de 2023, a través da sede electrónica do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

Nas seguintes ligazóns pódese consultar máis información sobre as axudas aos proxectos innovadores:

Xornada informativa sobre as axudas a proxectos innovadores supra AEI-Agri

Preguntas frecuentes (FAQ)

Así mesmo existe unha caixa de correos no que se poden realizar consultas e resolver dúbidas: idiagri@mapa.es