O Grupo Terras Gauda presenta o seu primeiro godello elaborado no Bierzo

La Maragata 2018 é o primeiro viño branco con vocación de garda elaborado coa variedade Godello de Bodegas Pittacum, a adega do Grupo Terras Gauda no Bierzo. Cunha produción limitada de 3.950 botellas, está creado con uvas procedentes dun viñedo de altura, situado a 720 metros ao pé dos Montes Aquilianos, no Sueste da rexión berciana. Por esta parcela transcorría o coñecido como camiño dos arrieiros maragatos. E aquí empeza a historia deste viño, que recupera a memoria dos comerciantes que seguían esta ruta para transportar produtos do Bierzo cara a Galicia e viceversa.

A creación de La Maragata é tamén unha aposta pola sustentabilidade, a través da recuperación de parcelas con excelentes aptitudes vitivinícolas pero que, por estar situadas en cotas altas próximas ás montañas, considerábanse pouco axeitadas para lograr unha correcta maduración das respectivas variedades de uva.

“Logramos que estes viñedos de altura se convirtan en protagonistas para a elaboración de viños de gran calidade e valor engadido. O seu clima máis frío e a maior amplitude térmica contribúen a potenciar os niveis adecuados de todos os compoñentes necesarios para unha madurez de alta calidade, dotando aos viños de máis lonxevidade e con posibilidades de desenvolver complexidade”, explica Alfredo Marqués, director enológico de Bodegas Pittacum.

Os territorios con elevación suficiente son lugares con vocación para o cultivo do godello. Este é o caso da parcela La Maragata. Aquí a influencia climática dos Montes Aquilianos, cuxos cumios superan os 2.100 metros, permite retardar a maduración nun escenario máis favorable de temperaturas frescas. Os chans son profundos, de fertilidade media e boa capacidade para reter auga, facilitando a penetración do sistema radicular das cepas.

Elaboración e crianza

As uvas godello cultívanse cun nivel de maduración avanzado favorecendo os aromas varietais e a concentración de azucres. Na adega prénsanse sen a canga e sen apenas maceración, só coas peles. O mosto limpo fermenta en madeira a unha temperatura entre 20 e 22º en barricas de carballo novas. Durante os primeiros meses de crianza, que se estende durante 1 ano, léalas ponse en suspensión cada 15 días.

En cata en nariz asoman os cítricos, tamén a avelá torrada que mostra a crianza en barrica. En canto respira un pouco en copa, aumenta a súa intensidade, afloran froitas maduras, pexego, orellóns, piña e os matices de madeira se atenúan até ocultarse tras a froita. En boca é único, pura untuosidade e sedosidade, flúe até o final con volume e estrutura. Ordenado en todo o seu percorrido, o balance aroma, dulzor e acidez, causa unha sensación moi pracenteira. Conclúe cunha agradable acidez, que persiste e acentúase segundo se vai temperando na copa, brindando unha sensación fresca.

“Despois de tanto tempo ao abeiro do aire, descubrir e seguir con curiosidade como evoluciona La Maragata, un viño de garda, desde o descorche até o final da botella é case un deber, se non unha recomendación para calquera amante do viño”, convida Alfredo Marqués, quen engade que a marca é un tributo a estes precursores do comercio e aos seus costumes.

Bodegas Pittacum forma parte do Grupo Terras Gauda, afianzado en catro das zonas vitivinícolas de referencia con maior proxección no exterior: Rías Baixas (Adegas Terras Gauda), DOCa Rioja (Compañía de Viños Heraclio Alfaro), Sardón de Duero (Quinta Sardonia) e O Bierzo. Está presente en 70 mercados internacionais.