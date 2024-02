Falamos con Javier Miranda, produtor de horta de Riotorto, con Manuel Legaspi, gandeiro de leite da Pastoriza, e con Andrés Fernández, que ten unha explotación de vacún de carne na Fonsagrada, para poñer cara ás reivindicacións do campo e coñecer como lles afectan no seu día a día as normas que Bruxelas dita e o Goberno español e a Xunta aplican.

Os tres están a participar na creación dunha Plataforma a nivel galego que conta xa con máis de 250 integrantes, xurdida dos distintos grupos de whatsapp de agricultores e gandeiros que proliferaron nas últimas semanas, unha iniciativa a través da que buscan canalizar as súas demandas para as distintas Administracións.

Quéixanse da sobrecarga normativa, do papeleo e a burocracia, pero tamén do descoñecemento que tanto a cidadanía como as propias Administracións que lexislan teñen sobre a produción de alimentos e a realidade dos distintos sectores.

“Á sociedade hai que explicarlle que todos contaminamos e que o foco máis grande de contaminación son sempre as concentracións, sexan de granxas ou de xente nas cidades, por moitas depuradoras que haxa”, din.

Por iso critican a dobre vara de medir en relación á contaminación industrial ou dos núcleos urbanos e que se poña o foco nas emisións gandeiras. Tamén as restricións ao uso dos xurros nas terras. “Polos puríns queren cobrarnos porque din que é un residuo, pero aquí toda a vida foi un abono. Vai pasar como coas bolsas de plástico, que cando eran de balde contaminaban e agora que se pagan parece que xa non contaminan”, comparan.

“O problema das normativas é que pasamos de golpe de facer o que nos daba a gana a unha lexislación moi restritiva; o que temos é que chegar a un punto medio”, propoñen. “A PAC e moitas destas leis veñen desde Europa e en Bruxelas non coñecen a diversidade que ten España e o mesmo pasa en Madrid no Ministerio. As normas hai que adaptalas ás circunstancias de cada zona e a PAC tamén”, defende Andrés.

“A UE leva 40 anos dando bandazos. Cando eu era pequeno obrigaban á xente a concentrar o gando en explotacións máis grandes, porque dicían que as pequenas non eran viables, e agora póñenlle límites a esas explotacións e queren volver ás granxas familiares, pero o modelo non se cambia dun día para outro”, di Javier.

“Unha granxa de 20 vacas vai necesitar ter unha persoa para a oficina e con ese tamaño non o pode permitir”, engade Manuel. “O obxectivo debería ser facer atractivo o sector para que a xente nova quede nisto e iso non se logra estando en contra das explotacións”, afirma.

Javier Miranda, produtor de horta de Riotorto

“Véñenme facer as inspeccións de fitosanitarios e trátanme como se fora un delincuente”

Aos seus 38 anos Javier Miranda é un dos principais produtores de horta de Galicia. Traballa nestes momentos 116 hectáreas cunha ampla gama de produtos. Comezou traballando as leiras da familia en Riotorto e hoxe ten arrendadas fincas en varios concellos da zona, onde produce patacas, cebolas, repolos, fabas, pementos, cabaciños e un longo etcétera, que vende a grandes superficies e cadeas de distribución.

Por iso a primeira das súas queixas é unha pregunta: “quen controla a Lei da Cadea Alimentaria?”. “O propósito de fondo é que o consumidor teña a información do que come. Estou de acordo pero temos que poñer a información toda, se o produto vén de Perú ou de Marrocos ten que ter a mesma trazabilidade e levar toda esa información tamén”, pide.

Non sei se son un dos maiores produtores de horta de Galicia, pero si un dos que máis cartos debe aos bancos

Javier reclama maior control aos produtos importados, ao que ninguén lle mete man, di, “porque a metade das empresas españolas están producindo en Marrocos, aínda que logo teñen a base en Murcia e traen a mercadoría para etiquetar aquí”, conta.

Aínda que “non son produtos comparables aos que producimos aquí, arrástrante en prezos porque é a lei da oferta e a demanda a que manda”, argumenta.

“O problema é que aos consumidores non os temos informados de cales son os produtos de tempada e queren comer o mesmo todo o ano. A xente está de ir ao supermercado e mercar os cabaciños de Marrocos a 1,40€ o quilo e cando chegan os cabaciños de aquí solápanse as producións e tes que vendelos tamén a 1,40€ aínda que o seu prezo debería ser 1,60€”, di.

Sen armas contra as pragas e enfermidades

“Aquí custa máis producir, porque a renda das terras é máis alta, os salarios tamén, e as producións son menores, porque eu non podo abonar o que me dea a gana e tratar cos fitosanitarios que me dea a gana. Por exemplo, aquí podes lograr 30 toneladas de patacas por hectárea e alí 80 toneladas”, compara.

O consumidor non sabe como se producen as cousas e quere comer de todo en calquera época do ano

“Na UE de golpe a porrazo cortaron os fitosanitarios que funcionaban e quedamos á xiada. Prohibiron materias activas como o mancozeb ou o dimetomorf para as patacas, que se usaban para combater os fungos e agora en lugares como Galicia non temos produtos efectivos. O ano pasado nós perdemos 3 hectáreas de produción de pataca porque entrou o mildeu en xuño con chuvia e temperaturas altas e non tiñamos con que tratar”, conta.

“Queren sacar fitosanitarios, pois que nos dean alternativas ou nos digan fixemos probas con estas variedades que son resistentes. Nos non temos inconvinte en deixar os fitosanitarios, entre outras cousas porque nos custan cartos, que son produtos caros e cando eliminan un os que quedan duplican o prezo”, di.

Ademais, quéixase: “véñenme facer as inspeccións de fitosanitarios e trátanme como un delincuente cando non o son”. “Os meus fillos comen do que produzo na explotación e tolo non estou para envelenalos”, argumenta contundente.

Dixitalización

Hortícolas Javier Miranda leva tempo traballando con aplicacións do tipo do caderno dixital, que lles permiten ter datos individualizados de produción e tratamentos en cada parcela, pero augura maiores dificultades noutras explotacións.

“A media de idade é moi alta e dixitalizar con 60 anos é moi difícil. A min mándanme poñer unha aplicación no móbil e adáptome, pero hai moita outra xente que non. Hai xente maior que está tirando ata a xubilación e que é máis reacia aos cambios”, valora.

Temos que convivir os distintos modelos e non se pode esixir o mesmo a todo o mundo, as normas hai que adaptalas e modulalas

“As pequenas explotacións son necesarias”, di. “Para min ten o mesmo mérito un produtor pequeno que vende no mercado en Ribadeo que nós que facemos 40 toneladas de pemento para unha gran superficie. Eu quero concienciar que todos somos necesarios porque todos facemos unha función. En Pedrafita non vai haber unha explotación de horta con 200 hectáreas pero si unha de 30 ou 40 vacas que coide a paisaxe”, compara.

“Hai viabilidade para todos os modelos; non todos temos por que ser ecolóxicos e facer venda directa, porque non todos os petos poden pagar o ecolóxico igual que non toda a xente quere comer o industrial. A Administración quere que tamén vendamos, pero é imposible saber de todo e facelo todo ben. Non todas as granxas de Galicia van ser agora Xanceda. Nós os produtores temos que estar preocupados de producir e de facelo con garantías e de maneira eficiente”, defende.

Apostar polo cultivo de horta en Galicia

Javier considera necesario diversificar as producións agrogandeiras en Galicia e aposta por adaptar a produción de horta e os cultivos que se plantan ás condicións climatolóxicas, que están a cambiar . “Por exemplo, a cabaza cacahuete aquí non tiña unha produción elevada pero dáse ben, e hai variedades de pemento que aguantan mellor a seca porque enraízan mellor”, indica.

Para que Galicia se convertera nunha potencia en produción de horta, igual que xa o é en vacún de leite ou de carne, di, sería interesante “facer pozos e empezar a regar en Galicia, pero alguén nos ten que dicir como hai que facer iso”, reclama.

“Debería ser posible regar unha finca ao lado do río Miño con tubaxe de goteo, que gasta moi pouca auga, pero moitas veces deixas de facer cousas por non entrar na pelexa coa Administración, por exemplo cos permisos e as concesións”, indica.

Formación e asesoramento público

Javier reclama que a labor de asesoramento non debe quedar só nas mans das casas comerciais ou na contratación de técnicos privados por parte das explotacións, senón que debe corresponder á propia Administración.

Nas oficinas agrarias tiñan que estar os mellores enxeñeiros agrónomos do país e non uns funcionarios envoltos en catro papeis que só queren fiscalizarte

“Eu vou á Oficina Agraria Comarcal e vexo funcionarios envoltos con catro papeis que están unicamente para fiscalizar o que facemos e que che transmiten deixación en vez de animarte, cando nas oficinas agrarias tiñan que estar os mellores enxeñeiros agrónomos do país”, pide.

Porque “non se fai un agricultor ou un gandeiro dun día para outro”, afirma, “é necesario apoio e formación” e tamén “facer atractivo o sector para que a xente se quede nisto”, di. Pero no canto diso, asegura, “están cargando a Administración de inspeccións, cando as Administración está para informar, non para sancionar, pero aquí aos produtores ninguén nos informa”, denuncia.