Imaxes das primeiras vendimas de Galicia

Este domingo 20 de agosto arrancou a tempada de vendima nalgunhas adegas da zona de Vilamartín de Valdeorras (Ourense).

As condicións climáticas, marcadas polas altas temperaturas deste 2023, fixeron que a recollida da uva se adiantase unha semana respecto á media dos últimos anos.

Os técnicos do Consello Regulador destacaron a excepcional calidade que presentaban as uvas recollidas, que mostraban un grado de maduración perfecto para comezar a elaborar os primeiros godellos deste ano. Tamén sinalan un óptimo estado de conservación no resto de variedades que se cultivan en Valdeorras.

Os técnicos da Denominación de Orixe e os propietarios das dúas adegas que hoxe iniciaron a vendima, coincidían ao sinalar que esperaban que este ano se recolectase un maior volume de uvas que en 2022.

Outras 7 adegas máis confirman o inicio dos traballos de recolección para comezos da vindeira semana.

A pesar do temperán comezo dos traballos de recolección, agárdase que esta campaña sexa longa e que non finalice ata principios de outubro. As grandes diferencias de altitude entre unhas zonas e outras do territorio, provocan que os tempos de maduración sexan moi diferentes.