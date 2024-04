Os godellos da DO. Valdeorras, protagonistas no Salón Gourmets 2024

A vindeira parada promocional dos viños valdeorreses terá lugar na capital de España, en Madrid, en concreto no Salón Gourmets. Un foro especializado en alimentación e bebidas de calidade que dará comezo o vindeiro luns e se desenvolverá ata o xoves, 25 de abril. “No marco deste espazo, 14 adegas da nosa Denominación de Orixe darán a coñecer os seus brancos e tintos”, destaca José Ramón Rodríguez Castellanos, presidente do organismo.

“Unha oportunidade máis para divulgar, sobre todo, que o noso territorio amparado é o berce orixinario do godello posto que todos os brancos que poderán degustarse en Gourmets 2024 procedentes de Valdeorras son monovarietais elaborados a partir deste tipo de uva”, engade o máximo responsable do Consello Regulador.

Así, 26 referencias de Valdeorras (17 brancas e nove tintas) poderán degustarse en Gourmets 2024. Será no stand 6B30 do recinto feiral do Ifema, no que terá lugar o foro.