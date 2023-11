As granxas de Suprema disporán dun período transitorio de dous anos para acortellar os becerros

O cebo final dos xatos poderá levarse a cabo tamén nun alpendre delimitado na propia pradeira. A asociación Gandeiros Galegos da Suprema pide unha liña de axudas específica para que as ganderías que non dispoñan de instalacións poidan acometer as obras ou reformas necesarias

O cambio aprobado o pasado xoves no Pleno do Consello Regulador da IXP Ternera Gallega, co único voto en contra do SLG, non será de aplicación inmediata nas ganderías. Logo da necesaria aprobación por parte da Comisión Europea da modificación no Regulamento e o Prego de Condicións e a súa publicación posterior no DOG, as explotacións de Suprema disporán dun período transitorio de dous anos para adaptarse á nova norma.

O acortellamento previo ao sacrificio, por un período de cando menos dous meses, figura neste momento como “recomendación” nas condicións de Ternera Gallega para os animais da categoría Suprema, pero unha vez entre en vigor o cambio acordado a semana pasada no Pleno do Consello Regulador e transcorran os dous anos de moratoria, pasará a ser obrigatorio, como unha condición máis para a marcaxe dos animais de Suprema.

A modificación afecta sobre todo ás granxas que, empurradas en boa medida polo incremento de custos dos pensos vividos o ano pasado, deixaron de cebar os seus becerros, mandándoos directamente desde o prado ao matadoiro, sen darlle un remate final á carne mediante o acortellamento dos xatos e unha alimentación diferenciada a base de forraxe e cereais.

Liña de axudas para habilitar instalacións

O cebo final poderá levarse a cabo ben na casa ou ben na pradeira, sempre que se conte con instalacións onde poder pechar e dar de comer aos animais, e desde a asociación Gandeiros Galegos da Suprema solicitan que o cambio no Prego de Condicións vaia acompañado dunha liña de axudas específica para que neses dous anos de transición, as granxas que carezan de espazos onde cebar os xatos poidan habilitalos.

“Cada explotación pode facer o manexo que queira, ben en extensivo ou en semiextensivo, sempre que os becerros sexan amamantados ata os 7 meses e se garanta posteriormente que pasan eses 2 meses de finalización mediante unha separación efectiva, para o que só se precisa un pequeno cobertizo”, insiste Santiago Rego, presidente da asociación de produtores de Suprema.

A posibilidade de levar a cabo o cebo final dos xatos mediante unhas instalacións específicas na pradeira busca precisamente permitir que as ganderías que fan a cría en extensivo poidan continuar producindo animais de Suprema e non vexan reducida a categoría da carne que producen.

A alimentación deberá incluír concentrado de cereais

Pero máis aló do espazo onde se realice este período de finalización dos becerros, a modificación, que foi aprobada tras varias reunións de traballo previas dentro da Comisión Técnica, busca garantir unha suplementación da alimentación nos dous meses finais, introducindo a obriga de aportar cereais, ben sexan producidos na propia explotación ou mercados fóra dela. No caso dos pensos teñen que cumprir cunha serie de requisitos, que xa estaban tamén regulados.

As mesturas de concentrados na dieta buscan incrementar o nivel de engraxamento das canais, moi inferior no caso dos xatos pasteiros enviados directamente desde o prado ao matadoiro, cun menor nivel de infiltración e unha maior dureza da carne.

Non se amplía o catálogo de razas admitidas

Os cambios acordados no Pleno do Consello Regulador non inclúen ningunha modificación a respecto das razas e cruzamentos permitidos dentro da IXP. Na actualidade, o gando apto para subministrar a carne amparada por Ternera Gallega procede das razas Rubia galega, cachena, frieiresa, caldelá, vianesa e limiá, así como dos cruzamentos entre si ou coas razas cárnicas asturiana de los valles, limusin e blonde de Aquitania.

Tamén son aptos os cruzamentos de vacas leiteiras frisonas e pardo alpinas con machos destas razas. Outros cruces ou razas, sen embargo, non están amparados pola IXP, como por exemplo, os cruzamentos con azul belga ou salers, nin os animais limusín puros, algo que tampouco cambia.

Compensar os custos de marcaxe de xovencas de reposición

O que si se acordou é que as femias marcadas como Ternera Gallega Suprema que quedan nas explotacións como futuras nais sirvan para compensar os custos que tería a marcaxe dentro da IXP Vaca e Boi de Galicia das vacas que saen da explotación cara ao matadoiro.

Con esta medida, ademais de descontar o gasto da marcaxe das futuras reprodutoras, preténdese potenciar a IXP de vacún maior, que non acaba de arrincar, con poucas explotacións e animais adheridos na actualidade.