Estas son as xovencas de Rubia Galega preñadas que se poxarán este fin de semana en Cervantes e Sarria

A Asociación de Criadores de Raza Rubia Gallega, Acruga, está a punto de embarcarse nunha fin de semana chea de actividades, cunha serie de subastas programadas para o sábado e o domingo nas localidades de Cervantes e Sarria, respectivamente. Nestas subastas, os interesados terán a oportunidade de adquirir tres novillas preñadas, todas procedentes do centro de recría da Granxa Gayoso Castro. Cada unha destas novillas terá un prezo inicial de 2.200 euros e contará con axudas económicas de 200 euros por animal, ofrecidas por Caixa Rural.

O sábado, a primeira subasta terá lugar ás 12.00 horas no campo da feira de Cervantes. Este evento forma parte do amplo programa da cuarta edición da Feira en Defensa do Gandeiro da Montaña, organizada pola asociación Territorio Verde. Durante esta xornada, tamén haberá un concurso e unha exposición de gando vacuno onde se destacará a presenza da Raza Rubia Galega. As persoas interesadas en participar na subasta poderán retirar as súas tarxetas unha hora antes do evento. Con estas tarxetas, poderán puxar por unha das tres novillas, de 26, 27 e 28 meses de idade, que están preñadas entre 5 e 6 meses.

O domingo, o mercado ganadero de Sarria será o escenario da seguinte subasta, tamén ás 12.00 horas, onde se ofrecerán outras tres novillas, de 25 e 26 meses, igualmente preñadas de 5 e 6 meses. As tarxetas para as puxas poderán ser retiradas unha hora antes do evento no propio mercado. Ademais, a mostra de gando de calidade reunirá uns 40 animais da Raza Rubia Galega, procedentes de diversas ganderías e criadores membros de Acruga.