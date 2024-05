Que facer co eucalipto que se corta en Galicia?

A comunidade exporta na actualidade, sen transformar, a metade dos troncos de eucalipto que extrae do monte. A perspectiva é que esa porcentaxe chegue a arredor do 70% se non aumenta a capacidade industrial asociada.

A cadea do eucalipto en Galicia ten unha pata coxa. A comunidade corta arredor de 6 millóns de metros cúbicos de eucalipto cada ano, pero só a metade se transforma en Galicia. O resto marcha para Portugal, Asturias e outras partes da Península, así como envíos puntuais para outros países europeos e asiáticos. O sector forestal mira ese movemento de troncos en bruto como unha fuga de valor engadido, de emprego e de innovación industrial.

As perspectivas apuntan, ademais, a un empeoramento do escenario de exportacións de madeira sen transformar, pois as asociacións de propietarios forestais, en base ós datos do Inventario Forestal Continuo de Galicia, consideran que en poucos anos poderase chegar a cortas de 7 – 8 millóns de metros cúbicos ó ano, sen reducir as existencias en monte, é dicir, cortando menos eucalipto do que medra nos montes galegos.

As estimacións calcúlanse en base ás 409.000 hectáreas de eucalipto que hai en Galicia, das que unha parte son plantacións de eucalipto nitens instaladas na última década e que aínda non entraron en quenda de corta.

“É probable que poidamos chegar a cortar ata un 10 – 15% máis de eucalipto sen aumentar superficie da especie e sen reducir o inventario de existencias en monte, só en base á mellora xenética e á silvicultura”, valora Jacobo Feijoo, secretario xeral de Asefoga, un colectivo de propietarios ligado a Unións Agrarias.

De similar opinión é o director da Asociación Forestal de Galicia, Francisco Dans, que calcula que as cortas potenciais de eucalipto en Galicia nun escenario a medio prazo sitúanse nos 8 millóns de metros cúbicos, unha cifra que Jacobo Feijoo tamén ve viable.

Un dos responsables do Inventario Forestal Continuo de Galicia, Juan Picos, director da Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra, prefire esperar polos datos científicos. “No 2023 presentamos o cálculo de superficies das distintas especies e agora estamos traballando en calcular as existencias en monte e os crecementos de cada unha. Cando teñamos eses datos, saberemos canto máis poden medrar as cortas de eucalipto e onde. O que si se pode dicir é que o normal é que as cortas vaian a máis, tendo en conta sobre todo as plantacións de eucalipto nitens que aínda non entraron na primeira quenda de corta”, valora Picos.

Como se transforma o eucalipto galego na actualidade? O panorama actual é que menos da metade do eucalipto cortado en Galicia se procesa na comunidade. Ence Pontevedra transforma en pasta de papel 1,5 millóns de metros cúbicos, outros 600.000 son procesados pola industria da madeira e uns 500.000 de restos de corta empréganse para queimar, como leña e biomasa, incluída a empacada para a planta de Greenalia. O resto vai principalmente para Portugal (Navigator, Altri, DS Smith) e outras partes da Península (País Vasco, Zaragoza). Destinos do eucalipto galego Galicia Aserrado (incluíndo bateas e postes) 200.000 metros cúbicos Taboleiros (TP, MDF, HDF, contrachapado) 400.000 metros cúbicos Pasta de papel 1.500.000 metros cúbicos Biomasa (incluídas as pacas) e leñas 500.000 metros cúbicos Total 2.600.000 Exportación fóra de Galicia Asturias e Norte 950.000 metros cúbicos Portugal 1.500.000 metros cúbicos Outros destinos 750.000 metros cúbicos Total 3.200.000 Destinos Galicia + exportación 5.800.000 Datos elaborados pola Escola de Enxeñería Forestal de Pontevedra (UVigo).

Cal é o escenario de futuro?

Os principais destinos de proximidade, incluíndo Ence Navia (Asturias), suman un consumo de eucalipto galego de arredor de 3,5 millóns de metros cúbicos. Se hai consenso en que as cortas potenciais en Galicia rondan os 7 – 8 millóns de metros cúbicos anuais, o escenario é claro.

Ou se aumenta a capacidade industrial de transformación en Galicia ou aumentarán as exportacións de madeira en bruto ó resto da Península e a nivel internacional.

A posibilidade de aumentar exportacións de madeira en bruto disgusta no sector, pois loxicamente o aumento dos custos de transporte repercute en maiores limitacións para os prezos da madeira en monte. A iso hai que sumarlle a perda de valor engadido, xeración de emprego e innovación, no contexto da economía verde.

É a planta de Altri a mellor opción para aumentar a transformación?

A planta proxectada por Altri en Palas permitiría aumentar de inicio a demanda do eucalipto galego en 1,2 millóns de toneladas ó ano, con perspectivas de chegar a 2,4 millóns de toneladas. É unha demanda que encaixa coas perspectivas de aumento da oferta de eucalipto en Galicia e que contribuiría a aumentar a competencia polo recurso.

O proxecto de Altri completa a demanda para o eucalipto galego, pero enfróntase a oposición social e a dúbidas ambientais

Esa é a parte positiva do proxecto. O seu talón de Aquiles sitúase nas incertidumes ambientais, sobre todo en relación ó impacto na conca do río Ulla, o que xerou unha gran oposición social ó proxecto. Na parte institucional, a Xunta apóiao en firme, a falta de completar a tramitación ambiental.

Entre os propietarios forestais, unha recente enquisa da Asociación Forestal de Galicia apunta a que unha maioría está a favor dunha nova planta que aumente a transformación do eucalipto na comunidade, se ben tamén hai unha maioría que opina que o emprazamento de Palas de Rei (Lugo) decidido por Altri é errado.

No agro, unha maioría de colectivos pronunciouse en contra, caso de Unións Agrarias, Sindicato Labrego, Fruga ou Sociedade Galega de Pastos; en tanto Asaga está a favor e Agromuralla pide un proxecto que garantice a ausencia de impactos para as explotacións agrogandeiras da contorna.