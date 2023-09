ENCE transformará restos de poda vitícolas en caixas para o viño e etiquetas

Dúas adegas de Ribera del Duero, Matarromera e Pago de Carraovejas, chegaron a un acordo con Ence para a posta en marcha do proxecto VINEBOX , en busca de solucións sostibles para valorizar o residuo de poda de vide.

O consorcio, a través deste proxecto de I+D, pretende dinamizar no sector vitivinícola unha xestión de recollida e provisión de podas da vide para a produción de pulpa de celulosa e a súa posterior validación, mediante demostradores de papel e cartón. O papel producido será empregado na fabricación de cartón para a elaboración de caixas para viño e para o deseño de novas etiquetas.

A través deste proxecto ofrécese unha solución sostible ao sector vitivinícola, en aras de cumprir coas esixencias que supón a entrada en vigor da nova Lei 7/2022 de Residuos e solos contaminados para unha Economía Circular, que restrinxe a queima de residuos vexetais xerados na contorna agraria.

“Para nós a sustentabilidade é máis que un compromiso: é o noso día a día; é un tramo do camiño do que nos queda moito por percorrer. O respecto pola nosa contorna forma parte da nosa filosofía, do esforzo que facemos por implementar medidas no presente que se vexan reflectidas no futuro”, expresa Pedro Ruiz, CEO de Alma Carraovejas.

Eva Navascués, directora de I+D+i de Pago de Carraovejas, sostén que con VINEBOX “é posible pechar o ciclo aproveitando este material procedente de sarmientos nas etiquetas de viño e caixas de embalaxe que empregamos nas adegas. Demostraríase que evitar a queima dos refugallos non só redunda na protección ambiental, senón que permite a sustentabilidade en sentido amplo, tamén a social e económica”.

“Ante todo somos viticultores e agricultores, e todo o que facemos nas nosas adegas para ser máis sostibles é por obrigación para coa terra, é noso deber coidala e transmitir o noso mellor legado ás seguintes xeracións”, explica Carlos Moro, presidente e fundador de Nodega Matarromera. “Até non hai moitos anos, criamos ilimitados os recursos naturais, e non había conciencia das graves consecuencias ambientais de “producir, usar e tirar”. As empresas temos non só a responsabilidade moral de contrarrestar o impacto negativo que a nosa actividade xera na contorna, senón tamén de apostar por formas de produción máis equilibradas, máis sostibles, máis responsables e máis eficientes, e este proxecto é un claro exemplo de iso”.

Explica Sonia Villanueva Sánchez, directora de calidade e I+D+i de Adega Matarromera, que este proxecto de investigación permite a profundar na súa estratexia de incorporar coproductos no seu proceso produtivo. Granza foi a primeira marca agroalimentaria española en utilizar etiquetas con papel elaborado a partir de residuos de uva remplazando o anterior 15% de pulpa virxe. Agora os resultados son máis amplos, pois o proxecto permite integrar os restos na produción de celulosa Naturcell, en aras de xerar etiquetas e caixas de cartón.

Para Antonio Casal, director de Desenvolvemento de Negocio de Celulosa de Ence, esta alianza “demostra unha vez máis o papel protagonista de Ence no impulso da bioeconomía circular, non só no seu proceso produtivo, senón tamén buscando sinerxias con outros sectores, como o vitivinícola neste caso, para innovar e buscar novas formas de contribuír ao desenvolvemento sostible”. “Queremos seguir achegando novas solucións ante os retos que nos expón unha sociedade cada vez máis esixente. Estamos a achegar alternativas baseadas nun aproveitamento responsable dos recursos naturais”, conclúe Casal.

O proxecto, cofinanciado pola Unión Europea e polo Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico e a Innovación (CDTI) con fondos FEDER, conta cun orzamento de 879.539,00 € e un tempo de execución de 30 meses.

Ademais, participan, como entidades subcontratadas polas empresas, o Instituto de Agroquímica e Tecnoloxía de Alimentos (IATA-CSIC), o Instituto Tecnolóxico da Embalaxe, Transporte e Loxística (Itene), e a empresa Athisa, que achega solucións para o servizo de recollida e provisión de pódalas de sarmiento.