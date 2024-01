Degustación en Fitur de té de camelia de Areeiro

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, compartiu este xoves unha degustación de té de camelia, unha bebida que se produce a partir das camelias que medran en xardíns da provincia pontevedresa, no stand que Turismo de Galicia ten instalado na Feira Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra esta semana en Madrid. Ao acto asistiron deputados do goberno provincial, así como representantes do sector turístico e público xeral que ademais de probar esta infusión 100 % Rías Baixas recibiron explicacións dos beneficios e sobre a elaboración desta infusión.

Por outro lado, a Deputación ten a súa propia marca de té ecolóxico. Trátase do Té Areeiro, unha marca coa que a Deputación busca converterse nunha referencia na produción dun té de calidade elaborado na provincia e con produtos ecolóxicos e de proximidade a partir de brotes e follas da variedade de camelia sinensis, que se cultiva nos xardíns da estación fitopatolóxica do Areeiro, na parroquia pontevedresa de Lourizán. Unha iniciativa que supón ademais un paso adiante cara a diversificación e promoción do rural da provincia.

No 2023 os xardíns do Areeiro acadaron a distinción de excelencia internacional en camelia e teñen en marcha un Plan Estratéxico do Té para promover un modelo de produción sostible deste cultivo, entre cuxas accións atópase o rexistro da marca “TéAreeiro”.