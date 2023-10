A D.O. Monterrei participa no salón Xantar e na XXVIII Festa da Castaña de Riós

O outono é a época das castañas e dos primeiros pratos das tempadas máis frías do ano. Por iso, durante esta semana, a D.O. Monterrei participará en dous dos eventos gastronómicos que terán lugar na provincia de Ourense. O primeiro será a 24ª edición do Salón Internacional de Turismo Gastronómico Xantar, que se celebrará do 02 ao 05 de novembro en Expourense.

A D.O. Monterrei formará parte desta iniciativa co obxecto de reforzar a imaxe de marca, o territorio vitivinícola, así como promocionar o produto que se elabora no territorio. Na iniciativa do Túnel do Viño participarán, por parte da denominación, as seguintes adegas: Pazo das Tapias, José Antonio da Silva Pereira (Viños Lara), Terras do Cigarrón, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Gargalo, Ladairo e Fragas do Lecer. Así mesmo, os viños da D.O. Monterrei estarán presentes maridando os pratos elaborados con produtos de calidade de Galicia nos showcookings de Xantar.

O segundo evento será a XXVIII Festa da Castaña e o Cogomelo de Riós, o día 05 de novembro, e na que o Consello Regulador contará cunha caseta propia onde ofrecerá información do territorio, características edafoclimáticas ou variedades de uva, entre outras cuestións. Ademais, os que se acheguen a este espazo promocional tamén poderán degustar os viños da denominación. Así mesmo, os tintos e brancos de Monterrei estarán presentes na comida popular que se organiza con motivo deste evento.

Nesta iniciativa participarán as seguintes adegas rexistradas: Ladairo, Pazo dás Tapias, Gargalo, José Luis Gómez Ibáñez (Valderello), José Antonio da Silva Pereira (Viños Lara), Crego e Monaguillo, Terras do Cigarrón, Triay Adegas de Oímbra, Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Fragas do Lecer, Manuel Guerra Xusto (Vía Arxéntea), Pazo de Valdeconde, Tabú, Franco Basalo, Alba Ao-Bar (Daniel Fernández), Trasdovento, Fausto Rivero Pardo (Quinta Soutullo), Manuel Vázquez Losada e Manuel Regueiro García (Serra de Alén).