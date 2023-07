A colleita da D.O. Monterrei 2022 recibe a cualificación de moi boa

A sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei acolleu a Cata de Cualificación da Colleita 2022. Nesta cata participaron representantes de asociacións profesionais, medios de comunicación, Consello Regulador vivinitícolas e do panel oficial da denominación, que cualificaron como “moi boa” a colleita 2022 dos viños de Monterrei. Devandito equipo de cata destacou: “en brancos, é unha anada de moita froita, perfectos para consumir, pero sen perder a esencia dos viños de Monterrei. Respecto a os tintos, é unha gran colleita, con froita, frescor, cunha boca sublime e moi persistentes”.

Co obxecto de valorar a presente colleita, unha representación proporcional de viños da denominación someteuse ao xuízo do panel. Estas mostras foron analizadas por cada un dos catadores, que realizaron unha valoración “a cegas” de todas elas, mantendo desta forma criterios de obxectividade ao tratarse de mostras anónimas. A nota final ha resultado do cálculo da media das puntuacións concedidas por cada catador a cada unha das mostras, incluíndo neste cálculo tanto as referencias de brancos como de tintos. Finalmente, esta puntuación trasladouse a unha táboa de correspondencias onde se obtén a cualificación de colleita.

O panel de cata estivo conformado polos seguintes expertos:

– Maira Rato (membro representante da Asociación de Enólogoes/Enólogos de Galicia).

– María Ángeles Rodríguez (xornalista do Xornal O Sil).

– Pedro Sestayo (presidente da Asociación de Catadoras de Galicia ‘Gallaecia’).

– Rodrigo A. Enríquez (técnico representante do C.R.D.O. Valdeorras).

– Ruth Fernández (técnica representante do C.R.D.O. Ribeira Sacra).

– Rebeca André (Panel Oficial do C.R.D.O. Monterrei).

– Begoña Gómez (Panel Oficial do C.R.D.O. Monterrei).