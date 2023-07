Oferta de emprego de Foresin en traballo forestal

O resinado de piñeiros será a principal actividade do posto de traballo.

A empresa FORESIN está ampliando o seu equipo de traballo e actualmente busca incorporar máis persoal ao Departamento de Xestión Forestal, na parte de traballos forestais.

Que tarefas realizará?

As tarefas principais que deberá desenvolver, como parte do equipo, son:

✔ Execución de traballos de campo para a extracción de resina, tanto nas parcelas de investigación como nas de produción.

✔ Toma de datos en campo sobre produción de resina.

✔ Apoio en visitas de campo sobre compostaxe.

Que tipo de persoa buscan?

Para poder desenvolver estas tarefas buscan unha persoa:

✔ Á que lle guste o traballo de campo, especialmente en contornas forestais.

✔ Con capacidade de traballo en equipo, xa que traballarás en coordinación diaria con todo o equipo de FORESIN.

✔ Con ganas de aprender e evolucionar profesionalmente. A empresa sinala que o sector do aproveitamento resineiro resulta aínda descoñecido en Galicia, así que non é preciso que a persoa teña coñecementos específicos pero si ganas de aprender e formarse.

✔ Responsable, eficaz e resolutiva na execución do seu traballo.

✔ Con capacidade de comunicación e flexibilidade para adaptarse ás diferentes tarefas.

Que ofrecen?

Foresin é unha empresa en constante crecemento e desenvolvemento, polo que a persoa que se incorpore deberá gustarlle o que fai e querer ter percorrido na empresa.

Ofrece:

✔ Xornada completa.

✔ Moi bo ambiente de traballo, nun equipo de profesionais de diferentes perfís que acompañarán á persoa en todo o seu proceso formativo.

O lugar de traballo implicará desprazarse entre as provincias de Lugo e Coruña.Pódese enviar o curriculum a: informacion@foresin.es