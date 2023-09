Críticas ante a proposta de cambio na regulación das técnicas de edición xenética das plantas

As críticas xiran en torno á falta de inclusión de certas categorías xenéticas na agricultura ecolóxica. // Fonte: Imaxe de Arquivo

A Reunión informal ministerial de Agricultura que terá lugar os días 4 e 5 de setembro en Córdoba, dentro das actividades da Presidencia Española da Unión Europea, serve de panca para manifestar o desacordo da Asociación Nacional de Obtentores Vexetais (ANOVE) con certos aspectos que consideran “pendentes de desenvolvemento ou que deben ser estudados”, afirman desde a entidade.

“A proposta presenta, con todo, algunhas incoherencias, como a prohibición de utilizar plantas obtidas por certas técnicas xenómicas (NGT) na agricultura ecolóxica, ao privar aos produtores que apostan por este modelo da liberdade de elixir novas variedades máis resistente a pragas e enfermidades, máis resiliente aos cambios climáticos e cun maior potencial produtivo para facer o cultivo sustentable economicamente”, critican desde ANOVE.

A modo de contexto, a Comisión diferenciou as plantas obtidas por novas técnicas xenómicas (resultantes de métodos de mutaxénese dirixida e cisxénese) das plantas transxénicas (variedades que incorporan ADN de especies foráneas), cuxa regulación non se modifica. Para iso, establece dúas categorías de plantas NGT, o que permite un procedemento de verificación simplificado.

O uso destas técnicas permitiría acurtar significativamente o tempo necesario para poñer unha variedade nova no mercado pasando dos 10-12 anos actuais a apenas 5-7 anos. “Este obxectivo é esencial para poder facer fronte canto antes aos retos que expón o Pacto Verde europeo, os efectos derivados do cambio climático e as crises xeopolíticas que impactan na cadea de subministración alimentaria”, avanzan desde ANOVE.