Convocadas as axudas da Xunta para comprar maquinaria agrícola en réxime asociativo

Administración convocante: Consellería do Medio Rural

Prazo: Ata 22/10/2021

Resumo:

A Consellería do Medio Rural convoca hoxe as axudas para fomento do uso de maquinaria agrícola en réxime asociativo. En total, a convocatoria conta con 3 millóns de euros en axudas -medio millón máis que o pasado ano-, cofinanciadas con fondos europeos.

Poderán ser beneficiarias as cooperativas agrarias, as cooperativas de utilización de maquinaria agrícola (CUMA), as cooperativas de explotación comunitaria da terra ou as sociedades agrarias de transformación.

Con estas subvencións búscase fomentar o uso de maquinaria e equipamentos de carácter agropecuario en réxime asociativo, impulsar a introdución de novas tecnoloxías e racionalizar os custos de mecanización. Outros obxectivos pasan por incrementar os mecanismos de seguridade no traballo, reducir as emisións contaminantes e promover o aforro enerxético.

As axudas apoian, en concreto, os custos de adquisición de maquinaria agrícola e os estudos técnicos-económicos de viabilidade sobre a prestación de servizos en conxunto para compartir o uso de maquinaria agrícola.

O importe das subvencións será do 35% dos custos, unha porcentaxe que poderá incrementarse ata un máximo do 50% en función de criterios que priman a localización da entidade en zonas con limitacións naturais e o feito de que o beneficiario proceda dunha fusión de cooperativas.

O prazo de solicitude remata o 22 de outubro.