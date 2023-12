Capsa adquire a totalidade do capital da queixería Lácteas Flor de Burgos

Capsa Food asinou o contrato de compra do 50 % restante da Sociedade Lácteas Flor de Burgos SL á sociedade Lactain Holding Group SL. En 2020, a compañía xa adquirira o outro 50 %. Con esta operación, a entidade láctea superará os 1.000 millóns de euros de facturación no próximo exercicio e os 1.200 empregados.

Deste xeito, a firma asturiana incorpora ao grupo esta nova factoría situada en Burgos (Castela e León), que se suma ao seis centros de produción que ten distribuídos no ámbito xeográfico español (Asturias, Galicia -Larsa-, Madrid e Cataluña, esta última en participación compartida con outros socios).

Lácteas Flor de Burgos pechará este exercicio cunha facturación próxima aos 100 millóns de euros, consolidando o crecemento que presentou nos anos anteriores. Trátase dunha empresa cunha longa tradición queixeira, que leva máis de catro xeracións familiares ofrecendo gran variedade de produtos lácteos, sendo o seu buque insignia o queixo fresco de Burgos. Actualmente, a compañía ofrece gran cantidade de referencias que van desde os queixos frescos en múltiples formatos, ata os untables, iogures, quark, italianos, raiados etc.

Capsa Food continuará apoiando este proxecto e as súas marcas, para potenciar o seu crecemento a nivel nacional e internacional, a través dunha xestión que estará aliñada á estratexia do grupo de empresas. O seu obxectivo é continuar incrementando o seu valor e fortaleza no mercado para dar cumprimento ao seu propósito de dar futuro aos seus socios gandeiros.

José Armando Tellado, CEO de Capsa Food, destaca que se materializou “un proceso que iniciamos no ano 2020 e que pretende reforzar a nosa posición de liderado no sector lácteo español, redobrando o noso esforzo para fortalecer a nosa presenza no mercado queixeiro”. Engade que esta adquisición os “motiva e ilusiona” a continuar traballando no compromiso adquirido cos seus clientes e consumidores para seguir ofrecéndolles os mellores produtos e o mellor servizo.