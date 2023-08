Cae un 40% a devolución do imposto de hidrocarburos a agricultores e gandeiros pola excesiva burocracia

“Estamos a ver que o deseño da axuda non está feito para incentivar a que se pida se non claramente ao contrario”, sinalan desde a organización agraria.

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar os datos históricos da axuda á devolución do Imposto Especial de Hidrocarburos aos que tivo acceso, pon en evidencia como as solicitudes se han ido reducindo ata caer nun 40% en 2022 con respecto ao ano de implementación.

Unión de Uniones destaca que un dos motivos que disuade aos agricultores e é a súa complexidade, o ter que pedila unha vez que se realizou o gasto e a provisión de múltiple información para iso que hai que entregar á Axencia Tributaria.

“Estamos a ver que o deseño da axuda non está feito para incentivar a que se pida senón claramente ao contrario”, comentan desde a organización. “Ademais, ao tratar coa Axencia Tributaria todo é máis sensible e unha inspección, por moito que se fagan ben as cousas, ninguén a quere”, engaden.

Pola súa banda, o importe devolto tamén seguiu, polo xeral, unha tendencia á baixa a un ritmo similar ao do número de solicitudes, o que supuxo unha redución do 24,4% con respecto ao ano 2007:

Así mesmo, os datos que puido estudar a organización agraria están desagregados por CC.AA. Neles resáltase que Asturias, Baleares e Extremadura lideran as caídas, cunha redución do 71,2%; 54,9% e 47,2% respectivamente no número de solicitudes, mentres que Andalucía é a CCAA que menos caída ten, aínda que o fixo un 16,8%.

En canto ao importe total devolto, en cada CCAA volven destacar en canto ás reducións Canarias, Asturias e Baleares (-72,8%, -53,8% e -44,3%), mentres que Murcia, Cantabria e Galicia ven ampliado o seu importe devolto (11,5%, 5,3% e 2,6%).

Finalmente, respecto ao volume de gasóleo a situación é dispar: mentres que Canarias, Asturias e Baleares reduciron o seu volume (-64,2%; -42,4% e -31,0%), Murcia, Cantabria e Galicia incrementárono substancialmente (un 35,0%; 30,2% e 26,1% respectivamente).

Unión de Uniones insiste en que o aumento do prezo do combustible dos últimos anos, cun prezo medio a nivel estatal por encima do euro o litro, moi superior ao prezo que viña dando nos últimos oito anos, xustifican modificar este sistema de axudas e adaptalo ás novas realidades co fin de que, de verdade, sexa unha axuda e non unha “molestia burocrática”.

Así mesmo lembra que actualmente a normativa europea permite unha porcentaxe de devolución do IEH maior ao que se está aplicando, o que inxectaría outros case 14 millóns de euros como apoio ao sector.

Unión de Uniones reclama que, por tanto, auméntese o importe da devolución a 75,71 €/1000 litros, o máximo que permitiría agora a UE e que con iso contribuiríase a relaxar os elevados custos de produción aos que se enfronta o sector por máis de dous anos.

A organización reitera a importancia de poñer en marcha un verdadeiro gasóleo agrícola profesional coa menor imposición fiscal posible e que goce dun mecanismo de devolución do IEH áxil, sendo o máis adecuado que o mesmo se desconte no momento da adquisición do gasóleo para mellorar a competitividade das explotacións e evitar as trabas burocráticas innecesarias.