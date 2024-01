A carne, dos poucos alimentos básicos aos que o Goberno non aplica un IVE cero

O IVE do aceite quedará fixado no 0% tras a votación sobre o paquete de medidas anticrisis que sacou adiante onte o Goberno. De feito, a baixada do IVE do aceite do 5% ao 0% era unha de as peticións ao Executivo dos nacionalistas cataláns de JxCat.

Esta suspensión do IVE aprobada polo Goberno súmase a outros alimentos básicos como o pan, as fariñas panificables, cereais, leite, queixo, ovos, froitas, verduras, hortalizas, legumes e patacas. Esta medida para axudar aos consumidores a paliar os efectos da inflación está previsto que se prolongue até xuño deste ano.

Porén, dous alimentos básicos que forman parte da cesta da compra e dunha dieta saudable e equilibrada como son a carne e o peixe son os únicos que se manterán cun IVE do 10%. No caso da carne, tanto desde o sector produtor como desde a industria cárnica veñen reclamando desde hai tempo esta medida, en especial no caso da carne de vacún, cuxo consumo descendeu nos últimos anos, polo que entenden que a suspensión do IVE axudaría a unha recuperación das vendas.

Desde a Xunta de Galicia, a Consellería de Medio Rural tamén saíu ao paso da supresión do IVE para o aceite de oliva e consideran “unha decisión arbitraria e un auténtico despropósito” que non se aplique tamén para a carne e os produtos do mar.

“Levamos moitos meses esixindo a inclusión dos produtos do mar e da carne na prórroga temporal da rebaixa do IVE aos alimentos básicos. E tamén levamos moitos meses preguntando cales poderían ser os criterios do Goberno para manter leste veto, tan prexudicial para os nosos produtores. E hoxe quedou ben clara a resposta: polos votos dos socios secesionistas… O Executivo baixará o IVE do aceite ao 0%, pero fronte ás demandas de gobernos autonómicos leais como a Xunta, aos estudos das nosas universidades, as recomendacións dos expertos, a postura da UE, ou o exemplo de países como Portugal… cero”, sinalan desde a Consellería do Medio Rural.