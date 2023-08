Cae un 1,3% interanual o censo de vacas de leite e un 2,3% o de xovencas en España

O Ministerio de Agricultura informa no seu boletín sobre a situación do sector lácteo de que en xullo de 2023 o censo de vacún leiteiro en España é de 783.650 vacas , o que supón un descenso do 1,3% con respecto ao mesmo mes no ano anterior. Con respecto ao mes inmediatamente anterior obsérvase un descenso do 0,4%.

En canto ao censo de novillas , en xullo de 2023 alcanza os 269.121 animais, o que supón un descenso do 2,3% respecto ao mesmo mes do ano pasado e un descenso de tan só 67 animais respecto ao mes inmediatamente anterior.

Polo que respecta á distribución do censo por comunidades autónomas, a que alberga maior censo de vacas leiteiras maiores de 24 meses é Galicia que, como pode observarse na seguinte gráfica, contaba en xullo con 322.667 animais que representa o 41% do total de censo de vacas leiteiras, seguida de Castela e León con 92.031 animais (12%) e Cataluña en terceiro lugar con 75.533 animais (9%).