Bos datos da vendima na DO. Ribeira Sacra, con 6,45 millóns de kilos uva xa recollidos

As cifras parecen estar dándolle boas novas á D.O. Ribeira Sacra neste 2023. A D.O. comeza outubro con 6.425.411 quilos vendimados e supera xa a cantidade da pasada campaña

Na D.O. Ribeira Sacra, a vendima segue aberta nun tercio das adegas rexistradas e supérase xa a campaña do ano pasado, que se pechaba o 11 de outubro con 6.092.707 quilos de uva recolleitos.

Da variedade maioritaria, Mencía, vendimáronse neste 2023, 5.064.146 quilos. As cantidades por variedades distribúense do seguinte modo:

Variedades tintas:

⦁ Mencía 5.064.146 quilos

⦁ Garnacha 247.561 quilos

⦁ Merenzao 67.841 quilos

⦁ Brancellao 52.499 quilos

⦁ Caíno tinto 36.573 quilos

⦁ Tempranillo 32.837 quilos

⦁ Sousón 42.910 quilos

⦁ Mouratón 6.227 quilos

⦁ Grao Negro 2.010 quilos

Variedades brancas:

⦁ Godello 696.526 quilos

⦁ Albariño 96.525 quilos

⦁ Treixadura 60.305 quilos

⦁ Dona Branca 7.903 quilos

⦁ Loureira 5.191 quilos

⦁ Branco Lexítimo 4.287 quilos

⦁ Torrontés 2.070 quilos

Das 99 adegas rexistradas para vendimar nesta campaña na D.O. Ribeira Sacra, 63 xa finalizaron a vendima, 26 seguen vendimando e 8 aínda non comezaron. Dúas das adegas rexistradas non elaborarán viño.