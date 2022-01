Avances na Unión Europea para que as importacións agrícolas e gandeiras cumpran as mesmas esixencias

Luís Planas traslada o seu apoio á Comisión Europea para impulsar a aplicación das "cláusulas espello" nas importacións. O Consello de Ministros de Agricultura aborda tamén as dificultades do sector agrícola e gandeiro no conxunto da Unión Europea polo encarecemento dos custos de produción

O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, trasladou hoxe o apoio de España á Comisión Europea para impulsar a aplicación das denominadas “cláusulas espello” nas negociacións comerciais con terceiros países co obxecto de que se esixan aos produtos importados de fóra da Unión Europea os mesmos estándares de calidade e seguridade alimentaria que aos producidos en Europa.

Planas recalcou que esta reciprocidade é unha prioridade política para España e que responde ademais a unha demanda dos agricultores, gandeiros e os cidadáns europeos en xeral no Consello de Ministros de Agricultura da Unión Europea (UE) celebrado hoxe en Bruxelas. Este asunto foi incluído na orde do día no primeiro consello baixo a presidencia de quenda de Francia, que ten entre as prioridades do semestre avanzar na aliñación das políticas comerciais e agrarias da UE.

O ministro asegurou que España sempre defendeu o multilateralismo no comercio internacional, baseado en regras, aberto, transparente e con acordos comerciais estables e engadiu que para España é un asunto prioritario que os produtos que se importen, cumpran as mesmas esixencias e estándares que as producións no ámbito comunitario.

Dificultades dos sectores agrícola e gandeiro

O Consello de Ministros abordou de novo a situación do incremento de prezos dos custos de produción dos produtos agrícolas e gandeiros, como a enerxía, os fertilizantes e a alimentación animal e que afecta o conxunto de países da Unión. Trátase dunha situación moi preocupante que se prolonga xa no tempo, segundo o ministro, que compromete a rendibilidade das explotacións, de maneira especial no sector gandeiro, polo que reiterou a necesidade de que a Comisión Europea arbitre unha acción coordinada para facer fronte á situación.

Planas mantivo unha reunión bilateral co novo ministro de Agricultura e Alimentación alemán, Cem Özdemir, con quen tratou entre outros asuntos os plans estratéxicos da Política Agraria Común (PAC) e, de maneira particular, os mecanismos e instrumentos de xestión dos mesmos en países cunha organización política descentralizada como é o caso de España e Alemaña.