As tres principais organizacións agrarias de España reclaman un plan de choque para “flexibilizar” a PAC e loitar contra as importacións

Os ecos das protestas agrarias que percorren Europa chegan a España. Os sindicatos ASAJA, COAG e UPA acordan reclamar un ambicioso plan de choque que recolla medidas a tres niveis: Unión Europea, Goberno de España e comunidades autónomas.

Mediante un comunicado conxunto, este martes anunciaron a posta en marcha dun calendario de mobilizacións, aínda que sen aclarar en que consistirían nin cando terían lugar. Os actos de protesta desenvolveranse no ámbito das comunidades autónomas durante as próximas semanas, avanzan unicamente.

A nivel estatal, os tres principais sindicatos agrarios chegaron a un acordo para solicitar ao ministro de Agricultura, Luis Planas, solucións inmediatas para abordar as problemáticas do sector, en todo aquilo relacionado coas consecuencias da seca, a guerra en Ucraína, prezos e custos de produción, simplificación e flexibilidade da PAC, sectores gandeiros e cuestións laborais e de Seguridade Social.

Entre as razóns que esgrimen está a “asfixiante burocracia que xeran as normativas da UE”, que desencadean unha “frustración e malestar crecente entre os produtores. “A excesiva burocracia está a supoñer uns custos inasumibles para os agricultores e gandeiros profesionais e non posibilitan cumprir os obxectivos en materia ambiental, polo que reclamamos unha flexibilización e simplificación da actual PAC, isto inclúe tanto os ecorregímenes como as condicións para a cobranza de axudas (BCAM)”, argumentan.

Reforzo da Lei da Cadea Alimentaria

Doutra banda, UPA, ASAJA e COAG reclaman a modificación e ampliación da Lei da Cadea Agroalimentaria para prohibir as prácticas desleais para que os prezos dos agricultores cubran os custos de produción. Así mesmo, a AICA (Axencia de Información e Control Alimentario, dependente do Ministerio de Agricultura) “debería de aplicar sancións económicas máis acordes á infracción sometida”, defenden.

Piden ademais que se amplíen os recursos de control. “A AICA debe actuar máis a través dos indicios e por tanto con inspeccións de oficio. Débese recuperar nos indicios a temática dos prezos anormalmente baixos, como é o caso agora mesmo do limón”, exemplifican.

“En España, a Lei da Cadea Alimentaria débese reforzar para conseguir a súa máxima aplicación. O Observatorio da cadea debe publicar os índices de prezos e custos; ademais débense actualizar todos os estudos de cadea de valor realizados ata o de agora”, propoñen.

Freo ás importacións

Así mesmo, ASAJA, COAG e UPA van esixir ao Ministerio de Agricultura un observatorio sobre as importacións e que se reforce a batalla en Bruxelas para esixir reciprocidade, mediante cláusulas espello, en todos os produtos agrícolas e gandeiros que entren ao territorio UE.

“Os agricultores loitan fronte a un mercado desregulado que importa produtos agrarios de terceiros países a baixo prezo que presionan á baixa os da UE e os producidos en España. Estas producións extracomunitarias non cumpren as normativas internas da UE e representan unha contradición e hipocrisía na actuación política da UE. Unha competencia desleal que pon en xaque a viabilidade de miles de explotacións”, subliñan as tres organizacións agrarias.

Con todo, a UE segue pechando máis acordos de libre comercio con terceiros países, que agudizan os problemas dos agricultores e gandeiros de toda a UE. Neste sentido, COAG, UPA e ASAJA, van reclamar a paralización das negociacións de acordos como do MERCOSUR, a non ratificación do acordo con Nova Zelandia e que se paralicen as negociacións con Chile, Quenia, México, India e Australia.

Ademais, o Goberno de España, coa supervisión da Comisión Europea, debería aumentar os controis na fronteira con Marrocos para garantir que os produtos agrícolas marroquís importados cumpren coas normativas internas da UE e as cantidades arancelarias establecidas no acordo de libre comercio. “É vital recuperar a preferencia comunitaria para recuperar e garantir a nosa soberanía alimentaria”, sosteñen as tres organizacións agrarias.

Incorporación de mozos

A nivel de Goberno e comunidades autónomas esíxese un reforzamento real dos mecanismos de incorporación de mozas para propiciar a substitución xeracional, de modo que ningunha solicitude de incorporación de mozas quede sen efectuarse por falta de orzamento, frear a especulación e a compra de terra que están a realizar os fondos de investimento e axentes fose do sector agrario, por exemplo para a instalación de placas solares. “Debe reformularse a instalación de enerxías renovables en terreos agrarios”, defenden.

Ademais, no ámbito das súas competencias, ás comunidades autónomas demándanselles reformas urxentes en canto á simplificación dos trámites burocráticos que afogan aos profesionais do campo.

Os gandeiros tamén sinalan a situación crítica que están a xerar as cuestións de sanidade animal, un asunto que foi obxecto en ocasións de loita partidista e na que os gandeiros son “vítimas inocentes”, polo que esixen unha política de sanidade animal “coordinada, seria e coherente”.