Actualización das zonas afectadas pola flavescencia dourada

O Diario Oficial de Galicia publicou hoxe unha corrección de erros pola que se actualizan as zonas de viñedo afectadas pola enfermidade da flavescencia dourada. A orde recolle tanto as zonas infestadas como as zonas tampón, de especial seguemento.

A zona afectada comprende unha ducia de concellos do sur de Pontevedra e do suroeste de Ourense (Cortegada, Gomesende, Padrenda, Pontedeva e Quintela de Leirado, na provincia de Ourense; e A Cañiza, Arbo, As Neves, Crecente, O Rosal, Oia e Tomiño, en Pontevedra).

A principal zona de incidencia prodúcese nos concellos limítrofes das dúas provincias, como Crecente e Arbo (Pontevedra) ou Padrenda (Ourense). Entre os tres municipios suman máis das tres cuartas partes das arredor de 90 parcelas afectadas.

En cambio, no Baixo Miño polo de agora o impacto é mínimo, con só tres parcelas afectadas no Rosal, Oia e Tomiño.

Este é o mapa de afección da praga que publica hoxe a Consellería.