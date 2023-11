A Ribeira Sacra e o seu potencial enoturístico, a debate este xoves na Adega Algueira

As diversas potencialidades da Ribeira Sacra e o turismo, tanto enolóxico como vacacional, son dous aspectos importantes para esta comarca, por iso se considera necesario renovar ideas sobre todas as posibilidades do turismo, sobre todo o enoturismo. Así, a Adega Algueira da D.O. Ribeira Sacra, subzona de Amandi, vén de ser recoñecida na VIII edición del concurso International Change Industry Awards, como a Mellor Experiencia Enoturística de España, galardón que premia o achegamento do viño ao gran público.

Con estes antecedentes a adega é o lugar escollido para acoller unha charla coloquio que leva por título, “A Ribeira Sacra como destino enoturístico de excelencia”. O Polo de emprendemento e apoio ao emprego de Monforte de Lemos organiza esta cita que conta coa colaboración da D.O. Ribeira Sacra.

Así, este xoves, 23 de novembro, de 11:00 a 14:00 desenvolverase unha mesa coloquio na que se tratará de identificar nichos de mercado para o enoturismo na Ribeira Sacra, centrándose na innovación, na colaboración e na procura da excelencia. O obxectivo é involucrar ás adegas na orientación cara un turismo de calidade centrado no enoturismo e identificar oportunidades de emprendemento neste sector.

A inscrición farase a través deste enlace. A actividade desenvolverase conforme ao seguinte programa:

⦁ 11:00h Recepción de asistentes e benvida

⦁ 11:15h Presentación do Polo de emprendemento e apoio ao emprego

⦁ 11:30h Mesa Coloquio: as empresas participantes contarán a súa experiencia no enoturismo e

debaterán diferentes temas. Participantes:

⦁ D.O. Ribeira Sacra (moderador)

⦁ Adega Algueira

⦁ Ponte da Boga

⦁ Vista Sacra + Adega Castrofiz + Finca Quinteliña

⦁ Enoturismo Galicia

⦁ Mais que románico

⦁ Terras Gauda

⦁ Entre Vides

⦁ 12:30h Pausa-café

⦁ 13:00h Dinámica de proposta de solucións ás necesidades identificadas na mesa coloquio

⦁ 13:45h Exposición das conclusións de cada mesa de traballo

⦁ 14:00h Peche da xornada