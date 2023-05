A Ruta do Viño do Ribeiro congregou a unhas 800 persoas esta fin de semana

A Ruta do Viño do Ribeiro participou esta fin de semana nas xornadas de Portas Abertas nas Rutas dos viños de Galicia, e xa van 12 edicións, cun programa repleto de propostas enoturísticas para todos os públicos, contando con adegas, museos, restaurantes e aloxamentos, que recibiron aos visitantes durante 3 días e colgaron o cartel de completo, cubrindo as prazas ofertadas.

Os ViñoBus, que se consolidan como un elemento moi importante, facilitaron a participación do público procedente de diferentes puntos de Galicia. Segundo a organización foron máis de oitocentas persoas as que participaron nalgunha das actividades que se celebraron entre o venres e o domingo.

Segundo Juan Manueol Casares, presidente da Ruta do Viño do Ribeiro, “as actividades desenvolvidas, son xa un clásico no calendario promocional da Ruta do Viño, e supuxeron un gran investimento na promoción da Ruta do Viño do Ribeiro, co gallo de facer do Ribeiro un destino turístico de calidade e desestacionalizado.”

A Primavera de Portas Abertas celebrouse nos días do 12 ao 14 de maio durante os cales o público visitante participou na ampla oferta de actividades programadas:

Visita ás adegas adheridas á Ruta do Viño do Ribeiro e degustar os seus viños.

Gozar de experiencias enogastronómicas cos menús especiais que ofreceron os nosos restaurantes.

Descansar entre viñedos, xa que os aloxamentos participantes ofreceron prezos especiais nas súas estadías.

A organización repetiu a experiencia do ViñoBus, un recurso que facilita e promove a participación de público de diferentes puntos de Galicia. Sairon autobuses dende Vigo, Ourense, Santiago de Compostela, e A Coruña que percorreron, acompañados de guías turísticas profesionais, as diferentes adegas que participaron con actividades enoturísticas.

Nesta edición deuse especial importancia á promoción do patrimonio histórico, un recurso moi ligado á cultura do viño e a súa importancia neste territorio. Por esta razón, as rutas do viño bus incluiron visitas teatralizadas de lugares tan relevantes como, Pazos de Arenteiro, ou á Casa Museo de Antón Losada Diéguez.

Entre as actividades programadas, destacou a visita nocturna pola vila de Ribadavia, que tivo lugar o venres 12 de maio, onde os participantes coñeceron a historia da vila a través de anécdotas, persoeiros e contos relacionados co mundo do viño. Tamén é de destacar a iniciativa Ribeiro de Tapeo, celebrada o sábado 13 de maio na Igrexa da Madalena, en Ribadavia. Unha maridaxe entre petiscos cociñados polos restaurantes socios da Ruta do Viño do Ribeiro, e Viños de adegas da D.O. Ribeiro socios da Ruta. Unha actividade que foi un éxito e cubriu todas as prazas ofertadas.

O domingo 14 de maio, A Ruta do Viño do Ribeiro e o Concello de Ribadavia, organizaron a Andaina O Camiño do Viño. Ribadavia- Compostela// Etapa 1. Unha actividade centrada na identificación desta Ruta como o Camiño do Viño, co obxecto de por en valor a relevancia histórica do Ribeiro na cultura do viño de Galicia e a súa vinculación coa cidade de Santiago de Compostela. Os participantes sairon da Oficina de Turismo de Ribadavia, pasando por lugares sinalados como Santo André de Camporredondo, Esposende ou Pazos Hermos.

O Museo do Viño de Galicia, o Museo etnolóxico de Ribadavia e o Centro de interpretación do Castro de San Cibrao de Lás, tamén se uniron a esta celebración da Primavera de Portas Abertas, e acolleron aos visitantes que percorreron o Ribeiro nesta intensa fin de semana.