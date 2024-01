A campaña “Pataca de Galicia. En boca de todos”, premio nacional de promoción

O director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos, asistiu este xoves á primeira edición dos Premios Nacionais da Pataca, celebrados na localidade valisoletana de Medina del Campo baixo a organización da Revista Campo. Nela, premiouse á Xunta de Galicia pola súa campaña publicitaria “Pataca de Galicia. En boca de todxs”, impulsada polo Goberno galego para promover o consumo deste produto co selo diferenciado de Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Pataca de Galicia.

O xurado, composto por profesionais e representantes do sector da pataca así como polo presidente da revista “Campo”, Máximo Gómez, seleccionou “Pataca de Galicia. En boca de todxs” como gañadora da categoría de campaña de promoción, unha das oito que se premiaron nesta gala, na que Cabarcos destacou o excelente traballo dos produtores da IXP Pataca de Galicia, e que precisamente esta acción publicitaria quixo recoñecer.

A campaña “Pataca de Galicia. En boca de todxs”, feita en galego, contou con presenza nun cento de medios de comunicación de ámbito local, provincial, autonómico e estatal, a través de creatividades, cuñas radiofónicas ou anuncios audiovisuais dende novembro ata decembro de 2023, situando o selo de calidade da pataca como sinónimo de tradición e calidade.

Estes premios están organizados co obxectivo de poñer en valor a cadea alimentaria e recoñecer aos produtores, industrias e proxectos destacados. Entre os premios que se concederon están o Premio Nacional da Pataca, o Premio Produtora de Pataca do Ano ou o Premio Produtor de Pataca Mozo do Ano. As oito categorías dos galardóns establecéronse para “enxalzar” o cultivo e para destacar o “vigor” de todo o sector económico que pivota ao redor del, incluídos todos os elos da cadea: produtores, industria, distribuidores, restauración e institucións.

Premios Nacionais da pataca revelan un sector con ganas de seguir loitando

Premio Nacional da Pataca. Nicolás Serna

A traxectoria profesional de Nicolás Serna convenceu ao xurado para a concesión do Premio Nacional da Pataca a este agricultor de Montorio, na provincia de Burgos. Empezou a cultivar patacas aos nove anos e aos seus 77 xa leva case sete décadas dedicado a esta produción.

E non ten pensado abandonar. “O día que pare, replican as campás. É como que me falta algo”, confesa entre risas. A paixón deste agricultor polo campo mantense intacta, e traspasouna aos seus fillos Isidro, Sara e Nicolás, que lle acompañan na cooperativa O Carmen, unha de principais produtoras do país. Diríxea xunto a Balbina, a súa esposa e quen segundo Nicolás é “a gran artífice” da compañía.

Premio Produtora de Pataca do Ano. María del Mar Galindo

María del Mar Galindo (San Javier, Murcia) lévao no sangue. Neta e filla de agricultores, esta moza de 31 anos estudou Enxeñería Agrícola cun obxectivo claro: dedicarse ao campo, “porque para min non é un traballo, é a miña vida”, comenta con emoción. Ao terminar a carreira empezou a traballar, xunto ao seu irmán e o seu pai, en Agrícola Galindo, empresa fundada polo seu avó.

A súa compañía céntrase na produción ecolóxica e o residuo cero de froitas e hortalizas en terras de Cartaxena. “A pataca é un cultivo que descoñeciamos, pero cando entramos o meu irmán e eu vimos que era un proxecto moi interesante e alcanzable, e aquí estamos”, sinala.

Premio Produtor Mozo do Ano. Manuel Aires Anastasio

Aos seus 36 anos, Manuel Aires leva 16 na empresa familiar Floyma, en Encinas de Abajo (Salamanca). “Fai máis de tres décadas que a miña familia dedícase á pataca e o meu irmán e eu somos a terceira xeración na empresa”, detalla Manuel.

Xunto ao seu pai e ao seu irmán teñen unha explotación de regadío na que cultivan millo, trigo, leguminosas e, por suposto, patacas. “A pataca é moi importante na miña vida porque é o cultivo que nos axudou a crecer como familia e como empresa”, subliña.

Premio Proxecto Sostible. Programa de Agricultura Sostible de Pepsico Agro

Este galardón recoñece a unha organización cuxo traballo promove a sustentabilidade en tres ámbitos: económico, social e ambiental. O Programa de Agricultura Sostible de Pepsico desenvólvese desde o ano 2018 en relación con todos os agricultores que fornecen pataca á compañía. O proxecto consiste no cumprimento e a verificación dunhas 200 prácticas moi diversas e que abarcan cuestións como as condicións de contratación do persoal, dispoñibilidade de auga potable nas explotacións, zonas de descanso adecuadas ou aspectos ambientais, como as condicións de almacenaxe e dosaxe de produtos de sínteses.

Premio Profesional Técnico. Jorge Pérez

Xubilado desde hai apenas unhas semanas, a traxectoria de Jorge Pérez ben merecía un recoñecemento. Natural de Madrid, leva máis de 35 anos en Burgos dedicándose ao mundo da pataca.

Un dos seus primeiros empregos foi nunha cooperativa de pataca de sementa, e nos últimos 32 anos traballou en Matutano. Pérez tivo un papel instrumental no desenvolvemento de novas variedades de pataca que melloraron substancialmente a produtividade e a calidade do tubérculo.

Premio Campaña de Promoción. ‘Pataca de Galicia. En boca de todos’

O labor da Xunta de Galicia por promover unha iniciativa relacionada co sector da pataca, e que reflicte un compromiso social, ten o seu premio.

Premio Proxecto Gastronómico. Concurso ‘Patapas de Xinzo de Limia’

O Concello de Xinzo de Limia (Ourense) lanzou en 2023 o I Concurso de Tapas realizadas con patacas da comarca. Preto de 20 establecementos presentaron propostas innovadoras con base no tubérculo durante os oito días que durou a iniciativa. A cita tivo tanta repercusión que só a primeira fin de semana servíronse máis de 4.000 patacas, o que supuxo un revulsivo económico e culinario na hostalería da zona, onde se desprazaron visitantes desde toda a provincia e de comarcas próximas.

Premio Pataca Solidaria. Federación Española de Bancos de Alimentos

A Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) leva case 30 anos promocionando o labor e a imaxe dos Bancos de Alimentos na súa loita contra a pobreza e o desperdicio de comida.

Estas entidades combaten as carencias dos máis necesitados mediante a repartición de produtos de primeira necesidade, ao mesmo tempo que contribúen a mellorar o medio ambiente.

A Federación está composta por 54 Bancos de Alimentos de toda a xeografía española, que en 2022 chegaron a 6.919 entidades benéficas e a máis de 1,2 millóns de beneficiarios.

Un xurado de prestixio

Todos os premios entregados este xoves valoran o carácter innovador e a aplicación das novas tecnoloxías como piares da competitividade. Ademais, o xurado destacou a capacidade de emprendemento e a incorporación ao sector dos mozos e as mulleres.

O xurado estaba composto por profesionais de prestixio do sector, que valoraron as candidaturas presentadas entre as máis de 200 propostas.