Xornada técnica sobre elaboración de requeixo o vindeiro venres nas Neves

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, organizou a xornada técnica “O requeixo como produto galego de artesanía alimentaria”. Terá lugar o vindeiro venres, día 8 de abril, na Casa da Auga, na parroquia de Santa María de Vide, no concello pontevedrés das Neves. Os interesados en participar neste evento poderán inscribirse de xeito gratuíto a través do seguinte correo electrónico: artesaniaalimentaria.agacal@xunta.gal

No programa da xornada, que comezará ás dez e media da mañá, abordarase o requeixo como produto amparado polo Decreto 174/2019, do 19 de decembro, polo que se regula a artesanía alimentaria, así como a norma técnica elaborada pola Axencia Galega da Calidade Alimentaria, en colaboración co sector, para este produto. Para expoñer esta cuestión participarán como relatores dous técnicos do departamento de Protección da Calidade Diferenciada desta axencia.

Ademais, neste evento técnico tamén se presentarán os traballos da Axencia Galega da Calidade Alimentaria para a caracterización organoléptica e sensorial do requeixo galego, a partir de mostras de distintas zonas. A continuación haberá un debate con produtores galegos desta especialidade, que darán a coñecer as distintas formas de facer vinculadas á tradición. O programa pecharase ao mediodía cunha cata comentada dirixida por técnicos especializados, para avaliar e debater sobre as características organolépticas das mostras de diferentes tipos de requeixo analizadas.

Esta xornada técnica celébrase pouco máis dun mes logo de que o Diario Oficial de Galicia publicara -o pasado día 4 de marzo- a orde da Consellería do Medio Rural pola que se aproban as primeiras 14 normas técnicas que veñen desenvolver o decreto que regula a artesanía alimentaria na nosa comunidade, así como os distintivos que identificarán os produtos artesáns, os produtos artesáns da casa e os produtos artesáns de montaña. Entre estes produtos atópase o requeixo.