Xornada de portas abertas da Ruta do Viño de Monterrei

A Ruta do Viño Monterrei, coa colaboración de Turismo de Galicia, organizará entre os días 29 e 31 de outubro a décima edición das súas Xornadas de Portas Abertas. Co apoio dos municipios de Monterrei, Oímbra e Verín, participarán seis adegas desta denominación de orixe, que ofertarán visitas guiadas polas súas instalacións acompañadas dunha degustación de viño da Denominación de Orixe Monterrei.

As adegas participantes na iniciativa son: Daniel Fernández, Fragas do Lecer, Gargalo, Ladairo, Pazo de Valdeconde e Triay. O horario de visita será o sábado ás 11.30, 13.00 e 17.00 horas; e o domingo ás 12.00 horas. A organización recomenda confirmar a visita previamente coa adega.

Tamén formarán parte desta xornada o restaurante Parador de Verín-Monterrei, que ofrecerá un menú especial, regado con viños da DO Monterrei, cun prezo que oscila entre os 25 e 30 euros. Ademais, realizaranse ofertas especiais nos establecementos O Retiro do Conde e Hotel Vila de Verín. As reservas xestiónanse directamente cos establecementos, especificando que se trata da oferta de Xornadas de Portas Abertas. Ademais das visitas guiadas e degustacións en adegas, estas xornadas tamén inclúen as seguintes actividades:

Harmonía de Viños de Monterrei e Conservas de Galicia (Venres 29, ás 20.00 horas, no Antigo Hospital de Peregrinos -Castelo de Monterrei-). Realización dun taller gastronómico gratuíto, no que os participantes probarán conservas galegas en combinación con distintas elaboracións de viño da DO. Monterrei. Requírese inscrición previa: Ruta do Viño Monterrei (Rúa Castelao, 10 baixo // 988 590 007 // [email protected]).

Podes consultar o programa completo facendo clic aquí.