Un viño do Ribeiro, Canción de Elisa 2022, elixido mellor viño branco de España

Un viño da Denominación de Orixe Ribeiro, Canción de Elisa 2022, da adega homónima, acaba de ser galardoado co premio ao mellor viño branco de España no concurso Premios Baco á colleita 2022, organizados pola Unión Española de Catadores. Destaca tamén a distinción para “Arrisco”, un mencía de Adegas Petrón, na DO. Ribeira Sacra, que recibiu o premio á mellor nova marca.

Ademáis, o enólogo ourensán Pablo Estévez recibiu a distinción ao mellor enólogo de viños xóvenes.

En total, Galicia sumou nada menos que 54 galardóns nos Premios Baco, repartidos do seguinte xeito: DO. Rías Baixas, 21 medallas, Ribeiro 13 medallas, Valdeorras 12 distincións, 5 para os viños da DO. Monterrei e 3 para os amparados pola DO. Ribeira Sacra.