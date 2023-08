Jesús Sánchez, asesor técnico de viticultura de DELAGRO, explica as liñas de traballo que a cooperativa de segundo grao leva a cabo no ámbito de valorización do solo.

A liña de viñedo de DELAGRO supón, para Jesús, “un paso máis no seu apoio a agricultores e gandeiros durante a transición cara ao novo modelo europeo de nutrición de solos, máis sustentable, que pasa pola optimización de residuos e de materias fitosanitarias”.