Subas no vacún mediano e maior no Mercado de Amio

A sondaxe realizada entre os usuarios do Mercado de gando de Amio, celebrado este mércores, amosa subas nos prezos do vacún mediano e maior. Así, houbo subas tanto no vacún mediano de pesos de entre 221 e 250 quilos, coma no vacún maior de clasificación O.

A Mesa de cotizacións da Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Ternera Gallega acordou manter sen cambios os prezos para todas as categorías e calidades desta carne.

Na xornada deste mércores contabilizáronse 2.661 reses, é dicir 2.429 máis que a semana anterior. O mercado recupera así a súa afluencia de gando habitual despois de que o mércores pasado case non houbese animais debido a que os días previos foran festivo na cidade.

En concreto, houbo 2.351 cabezas de vacún menor, 2.347 máis que na sesión anterior. Rexistráronse 140 de vacún mediano (37 máis) e 170 de vacún grande (45 máis).

–Táboa de cotizacións de Amio (24-VIII-2022).