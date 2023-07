Subas na recría de cruce e no vacún maior en Silleda

A Central Agropecuaria rexistra incrementos das cotizacións dos tenreiros de recría e do gando maior. Subas en boa parte dos becerros carniceiros, con prezo medio de récord. Estabilidade nas mesas do porcino e seguen á baixa os ovos

A Central Agropecuaria de Galicia-Abanca rexistrou este martes subas nos prezos da recría de cruce e no vacún maior. Tamén nos becerros carniceiros a tendencia foi á alza e acadouse un prezo medio de récord. En concreto, chegouse a unha media de 1.153,91 euros, co que se supera a cifra máxima, que se situaba ata o momento nos 1.146,84 euros do pasado 16 de maio.

A mesa de prezos do mercado porcino mantívose esta semana sen cambios, mentres que no ovo continúan as baixadas en boa parte das categorías.

Ademais, dende a Central están a informar xa de que o próximo 15 de agosto non se celebrará poxa de gando vacún por ser xornada festiva.

Prezos do vacún

Facemos un repaso polas distintas seccións do gando vacún para coñecer a evolución dos prezos, aínda que cómpre ter en conta que se trata de prezos medios e que o valor dos exemplares estará condicionado tamén por outros factores.

Na recría frisoa, os becerros máis novos cotizáronse a un prezo medio de 78 euros, é dicir 32 euros menos que na última feira. Nos tenreiros de entre 20 e 50 días, o valor de referencia situouse nos 119 euros, o que supón 23 euros menos que na feira pasada. Os machos de máis de 50 días foron a excepción, xa que o prezo medio foi de 188 euros, cunha suba de 20 euros.

Nos tenreiros de recría de cruces industriais a tendencia foi á alza. Os becerros máis novos cotizáronse a 311 euros, manténdose ó mesmo prezo que a semana pasada. Nos machos de entre 20 e 50 días, o valor de referencia foi de 401 euros, é dicir 18 euros máis. Nos machos de máis de 50 días, o prezo medio foi de 578 euros, o que supón un incremento de 15 euros.

Nos becerros carniceiros, os machos frisóns tiveron un valor medio de 687 euros, é dicir 186 euros menos que a semana pasada. Pola contra, os machos de cruces industriais incrementaron o seu valor en 77 euros ata os 1.231 euros. Mentres, as femias descontaron 61 euros no prezo de referencia con respecto do valor da semana pasada e quedan nos 920 euros.

Seguindo cos becerros carniceiros, nos animais de Rubia Galega, os machos tiveron unha suba de 161 euros ata quedar nos 1.341 euros e nas femias houbo un incremento de 61 euros, polo que agora teñen un valor de referencia de 1.145 euros. Pola súa banda, os animais comercializados baixo o selo de Ternera Galega Suprema incrementaron o seu valor 55 euros ata acadar un prezo de referencia de 1.320 euros.

A tendencia foi tamén á alza no vacún maior, con excepcións nalgunhas categorías. Os animais da extra tiveron un valor medio de 2.179 euros. Foi unha das categorías onde se rexistrou unha baixada do prezo, ó descontar 25 euros con respecto da semana anterior. As vacas de primeira cotizáronse a 1.175 euros, o que amosa unha suba de 26 euros. As vacas de segunda incrementaron o seu valor en 31 euros e quedan cun prezo de referencia de 767 euros. Nos animais de desfeito o valor medio foi de 491 euros, polo que sumaron 12 euros con respecto da última feira. Os animais comercializados baixo o selo Vaca e Boi de Galicia foron outra das excepcións e o seu valor medio reduciuse 132 euros con respecto da semana pasada e pasan a cotizarse de media a 2.689 euros.

Nova baixada dos prezos dos ovos

As mesas de cotizacións do porcino mantivéronse esta semana sen cambios no porco cebado e no leitón. Nos animais cebados, o porco selecto e o normal teñen un valor de 2,055 e 2,03 euros o quilo, respectivamente. Os porcos de Canal II están a 2,636 euros. Os animais de descarte cotízanse entre 1,37 e 1,43 euros o quilo.

Nos leitóns, os exemplares chegados dunha única granxa están nos 97 euros (cun prezo de 4,85 euros o quilo) e os animais procedentes de varias ganderías cotízanse a 92 euros e cun prezo por quilo de 4,6 euros.

O mercado do ovo continúa esta semana con baixadas en boa parte das categorías. Só os ovos da XL se manteñen sen cambios e están a 2,94 euros a ducia. Mentres, os da L e a M tiveron unha baixada de 0,02 euros e quedaron en 2,59 e 2,19 euros a ducia, respectivamente. Mentres, nos ovos da S a baixada foi de 0,03 euros e páganse a 1,93 euros. As galiñas de descarte semipesadas descontan tamén 0,03 euros e cotízanse entre os 0,27 e os 0,35 euros o quilo.

O prezo do coello está nos 2,45 euros o quilo segundo a Mesa de Prezos Nacional do Coello (Loncun).