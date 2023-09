A mesa de prezos da IXP Ternera Gallega acordou este mércores manter os prezos das canais para todas as categorías e clasificacións. No mercado de Amio, esta semana viuse no vacún maior unha baixada de 0,05 euros céntimos nos prezos das canais das categorías O e P. Na recría segue á baixada na recría dos cruces.

En canto á afluencia, asistiron 1438 cabezas de vacún menor (105 menos que na sesión anterior), 116 de vacún mediano (17 menos que na sesión anterior) e 182 de vacún grande (30 menos).