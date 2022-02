Publicada a resolución das axudas para tratamentos silvícolas

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a resolución das axudas concedidas para tratamentos silvícolas (podas, rareos e rozas), de acordo coa convocatoria que se abrira a finais de decembro do 2020. As achegas totais superan os 10,2 millóns de euros e distribúense entre case 400 beneficiarios, principalmente comunidades de montes veciñais, para actuar nunha superficie de 5.500 hectáreas.

A provincia con máis expedientes aprobados é Ourense, con 149 e 2.737 hectáreas, para un importe total de 5 millóns de euros. Séguelle Lugo, con 102 expedientes e 1.119 hectáreas; Pontevedra con 97 beneficiarios e 1.146 hectáreas; e por último, na Coruña, aprobáronse 45 expedientes para traballar en 524 hectáreas.

Estas achegas están dirixidas a executar rareos e podas en masas de coníferas, así como a tratamentos silvícolas en masas de frondosas caducifolias, sobreiras e aciñeiras e para a rexeneración e/ou mellora de soutos de castiñeiro.

Trátase maioritariamente de axudas destinadas a comunidades de montes veciñais en man común, pero tamén son perceptores as asociacións e agrupacións de propietarios particulares, cooperativas agrarias, proindivisos, entidades locais, comunidades de bens, montes de varas e as agrupacións forestais de xestión conxunta, incluídas as sociedades de fomento forestal (Sofor) e propietarios particulares de xeito individual.

A Consellería do Medio Rural lembra que esta convocatoria de axudas está bianualizada, polo que practicamente a totalidade da contía concedida (arredor do 90%) correspóndese ao primeiro semestre deste ano 2022. Desde a Consellería calculan que, segundo os datos do sector, estes apoios para actuacións silvícolas permiten manter arredor de 200 postos de traballo no sector forestal.