Peticións á Consellería das ganderías de Abadín afectadas polas probas do saneamento

Gandeiras e gandeiros afectados polas “graves eivas” da campaña de saneamento da Consellaría do Medio Rural reuníronse novamente esta semana en Abadín co obxectivo de continuar organizándose para esixir á Xunta a “subsanación inmediata das demoras e descoordinación” neste servizo de sanidade animal. As xuntanzas están auspiciadas polo Sindicato Labrego Galego.

As granxas afectadas están recabando apoios para presentar á Consellería un escrito no que, ademais de denunciar a situación destes últimos meses, solicitan que se concrete á maior brevidade posible unha xuntanza co conselleiro, José González.

Presentan ademais a seguinte batería de propostas e peticións: