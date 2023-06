Os viños D.O. Rías Baixas amosan a súa calidade nunha xira por Asia

Seúl e Tokio foron as capitais elixidas para promocionar estes viños atlánticos.

Responsables da Denominación de Orixe Rías Baixas participan esta semana nun “Road Show” por Asia. Seúl e Tokio foron as capitais elixidas para promocionar estes viños atlánticos. Para iso contan cunha completa axenda deseñada e dirixida a prescritores asiáticos. Participan un total de 23 adegas da D.O. Rías Baixas cun completo programa que inclúe desde unha masterclass sobre estes viños, un xantar de traballo ata unha gran cata. Até alí desprazáronse o secretario xeral e a directora de márketing do Consello Regulador, Ramón Huidobro e Eva Mínguez.

A primeira cita tivo lugar en Tokio este martes, 20 de xuño, e contou cunha participación de numerosos prescritores xaponeses no Meguro Gajoen Hotel. Alí tiveron a ocasión de degustar viños pertencentes a 13 adegas da denominación, así como de participar nunha masterclas, á que lle seguiu un xantar de traballo cuxo broche final foi unha gran cata. Ao evento non faltou o embaixador de España en Xapón, Fidel Sendagorta Gómez do Campillou.

Tras a expectación xerada en Tokio, Seúl foi a seguinte parada desta viaxe da D.Ou. Rías Baixas por Asia. A capital de Corea do Sur protagonizou este xoves 22 de xuño unha xornada dedicada aos viños de Rías Baixas. Un total de 10 adegas participaron neste evento a través dunha masterclass, un comida de traballo que finalizou cunha gran cata destes viños.

Os viños de Rías Baixas contan cun importante mercado en Asia. En 2022 exportáronse ao devandito continente un total 259.391 litros. Unhas vendas lideradas por Xapón, con 84.383 litros, durante 2022 no país do sol nacente venderon 46 adegas, séguelle Corea do Sur, con 37.193 litros, onde exportan 19 adegas, e finalmente están China e Hong Kong.