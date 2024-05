Os prezos no mercado de Amio mantéñense nunha feira con pouca afluencia

Motivado pola festividade da xornada de onte, Día do Traballador, e á falta de concorrencia de gando de recría, tan só 194 reses pasaron polo Mercado de Gando de Amio. En concreto houbo 30 cabezas de vacún mediano e 158 de vacún maior.

En canto aos prezos, mantivéronse os da sesión do 24 de abril. Os vogais da Mesa de Prezos da Indicación Xeográfica Protexida Ternera Gallega decidiron por maioría manter os prezos da sesión anterior para todas as categorías e as calidades desta carne.

Máis información

– Táboa de cotizacións de Amio (1-V- 2024).