“Os lácteos deben formar parte da dieta de todas as persoas, dados os seus grandes beneficios para a saúde”

Rosa María Ortega é doutora en Farmacia, Catedrática de Nutrición, membro do Comité de Sustentabilidade Láctea e de diversas asociacións nacionais e internacionais. Trátase dunha das grandes referentes en España no campo da nutrición saudable.

Sobre os produtos lácteos como o propio leite, o iogur ou o queixo, Ortega sinala que “aínda que ningún alimento é perfecto ou completo, polo que debemos seguir unha dieta variada, os lácteos son o grupo de alimentos que máis se aproxima a ese ideal teórico, pois achegan unha gran variedade e cantidade de nutrientes nunha cantidade moderada de enerxía. Isto fai que o seu consumo contribúa a mellorar a calidade das dietas e axude a conseguir a cantidade recomendada de diversos nutrientes (calcio, vitamina B2…) cuxo achegue é insuficiente nunha elevada porcentaxe da poboación”.

Ademais, os lácteos son fonte importante de proteínas, minerais, vitaminas, ácidos graxos, compoñentes antioxidantes, antiinflamatorios, péptidos bioactivos e estudos recentes indican que modulan favorablemente a composición da microbiota intestinal. A pesar da súa importancia nunha dieta correcta, para conseguir unha situación nutricional óptima e manter e mellorar a saúde, nos últimos anos circularon numerosos mitos asociando, equivocadamente, o consumo de lácteos con diversos perigos sanitarios. Relacionáronse coa maior produción de mocos, asma, formación de cálculos renais ou incremento de peso, sen razóns que o xustifiquen, o que mesmo levou a publicar estudos científicos que demostraron que estas afirmacións estaban equivocadas.

Destácase, con frecuencia, que o ser humano é o único mamífero que consome leite na etapa adulta, “pero nós podemos facer moitas cousas que non fan outros mamíferos, se iso é útil e beneficioso para nós. De feito, na evolución do home, aqueles que mantiveron a tolerancia á lactosa e puideron tomar leite para alimentarse tiveron unha supervivencia maior, o que se pode considerar como unha vantaxe evolutiva”.

Só as persoas con alerxia aos lácteos deben suprimir estes alimentos da súa dieta e preocuparse por conseguir unha achega dos nutrientes que lles van faltar cunha alimentación ben controlada e utilizando suplementos de diversos nutrientes.

“As persoas con intolerancia á lactosa poden tomar lácteos, elixindo as versións con menor contido ou libres de lactosa, polo que non hai razón para suprimir o consumo de lácteos por este problema, que moitas veces non foi ben diagnosticado, senón asumido polo individuo considerando os seus coñecementos e percepción, que se demostrou equivocada en moitos casos. Un diagnóstico médico do problema (para coñecelo ou descartalo) sería desexable para tomar medidas adecuadas con maior seguridade.

Tres lácteos ao día, a ración media diaria recomendables

O consumo aconsellado de lácteos é de 2-4 racións/día (o consumo máis elevado recoméndase nas etapas nas que as necesidades de calcio son máis elevadas: adolescencia, embarazo, lactación, idade avanzada, deporte…). A posibilidade de alternar o consumo de diversos alimentos: leite, iogur, queixo (e as súas numerosas variedades) facilita alcanzar o consumo aconsellado. Sobre o consumo adecuado tamén existe un gran descoñecemento, porque moitas persoas consideran o seu consumo de lácteos suficiente ou excesivo, cando non chegan ao consumo aconsellado.

As bebidas vexetais non son sustitutivas dos lácteos

É importante comentar que as bebidas vexetais (soia, améndoas, avea…) non substitúen ao leite, nin os seus derivados a outros lácteos. Son alimentos aceptables, que poden ser consumidos dentro dunha alimentación correcta, pero son vexetais, non lácteos, nin poden substituílos. Algúns destes produtos vexetais están enriquecidos con calcio e outros nutrientes para aproximalos na súa composición ao leite, pero nunca é igual o produto, nin a matriz láctea que se asociou con diversos beneficios sanitarios.

#Ante a situación actual e os erros detectados ao redor dos lácteos é importante destacar que se trata de alimentos valiosos que non deben ser excluídos da dieta, “dado que o consumo de leite, queixo e iogur no marco da dieta mediterránea e un estilo de vida activo asócianse con grandes beneficios na saúde e que a inmensa maioría das mensaxes que circulan sobre os perigos asociados ao consumo de lácteos son erróneas”.

Campaña europea “Conta cos produtos lácteos europeos”

A campaña europea “Conta cos produtos lácteos europeos”, impulsada pola Organización Interprofesional Láctea (InLac), divulga os valores nutritivos e saudables destes alimentos. Aspectos como a calidade, rastrexabilidade, benestar animal, seguridade alimentaria e o compromiso ambiental, son puntos fortes do modelo de produción europeo.

A iniciativa trata, en consecuencia, de informar desde unha perspectiva científica dos valores que hai detrás do sector lácteo, tamén no plano ambiental. O sector lácteo está moi sensibilizado co cambio climático, e por iso, traballa nunha folla de roteiro para alcanzar a neutralidade climática, que empeza por avaliar os niveis de emisións asociadas á produción, procesado e comercialización dos lácteos. O obxectivo é reducir as emisións progresivamente para producir a mesma cantidade de leite, optimizando os recursos e reducindo a nosa pegada ambiental. Ademais, os propios pastos, son un sumidoiro natural de carbono, e a actividade gandeira axuda a mantelos.

A xuízo de InLac, a opinión pública debe coñecer todas as implicacións positivas derivadas do pastoreo, que axuda á dispersión das sementes, favorecendo así a rexeneración das especies vexetais, á vez que contribúe a evitar os incendios forestais. Un sector lácteo, en definitiva, firmemente comprometido coa produción de alimentos de calidade, e cada día máis respectuosos co Planeta.