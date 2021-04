Obradoiro online sobre emprendemento no agro

Nunha situación de crise de emprego e de emprendemento pola pandemia de coronavirus, Agaca detecta que moitas persoas buscan opcións de futuro profesional estable no medio rural de Galicia. Por iso a Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias ( Agaca) programou a segunda edición do obradoiro en liña “Emprendemento cooperativo no medio rural: oportunidades de negocio”.

O curso desenvólvese en 5 xornadas temáticas, en horario de 16:00 a 19:00. O 20 de abril tratará a importancia social e económica do emprendemento; o 22 de abril, estratexias para o éxito dunha idea; o 27 de abril, fórmula cooperativa como modelo de emprendemento: apoios e axudas públicas e, o 29 de abril, elaboración dun plan de emprendemento: análise de viabilidade.

Finalmente, o 3 de maio presentaranse 12 oportunidades de negocio: produción de cáñamo, esponxa vexetal, castaña, oliva, golden berry, té galego, kiwi, fungo comestible e de uso medicinal, xestión de viñas, cría de porco celta, extracción de resina e produción e comercialización de leite ecolóxico.

As persoas interesadas en matricularse poden facelo no teléfono 981 58 47 83 ou a través da web www.agaca.coop. Agaca organiza esta actividade no marco da Rede Eusumo, unha iniciativa impulsada pola Xunta, co apoio do Ministerio de Traballo, para impulsar o cooperativismo e a economía social.