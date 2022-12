O pago básico da PAC comeza a abonarse en Galicia a próxima semana

Este ano o pago do anticipo da PAC retrasouse en Galicia máis do habitual, pois ata a semana pasada non comenzaron os primeiros pagos, pero unha vez que arrancou o proceso, a intención que anuncia a Consellería do Medio Rural é a de abonar con prontitude os cartos da maioría de liñas. Para a próxima semana, está previsto que comece a abonarse o pago básico e o pago verde, así como as axudas a agricultores mozos/as e a pequenas explotacións.

O periodo de pago dos anticipos da PAC arranca o 15 de outubro de cada ano, se ben en Galicia esta campaña retrasouse ata a pasada semana, cando cobraron as primeiras axudas as granxas de leite. Esta semana está previsto que comecen a cobrar tamén as ganderías de carne e a partir da semana que vén irán xeneralizándose todos os pagos pendentes.

Europa marca que o periodo ordinario de pago da PAC é do 1 de decembro ata mediados do ano seguinte, se ben Medio Rural proxecta deixar abonadas en decembro boa parte das axudas.